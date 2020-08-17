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вторник, 18 августа 2020 01:13

Историк призывает убрать из парка могилу борцов против Украины

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Историк призывает убрать из парка могилу борцов против Украины
В центре Полтавы сохранилась могила. Фото: Вахтанг Кипиани

Историк Вахтанг Кипиани обратил внимание, что в центре Полтавы остается могила коммунистов.

На ней написано, что они погибли в борьбе с "петлюровскими бандами", сообщает в Facebook.

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"Сквер в самом центре. Плита. Пишет, что это могила 2 российских коммунистов и 27 красных оккупантов, которые погибли в борьбе с - цитата, - "петлюровскими бандами". В 1919 году. Когда эти самые "банды" были легитимным войском УНР - законной украинской власти. Стыдно, что местная власть была и является настолько бесхребетной и без достоинства, что не смогла перенести кости на кладбище, а плиту в фонды музея", - написал Кипиани.

В селе Железнодорожное Болградского р-на Одесской обл. памятник советскому лидеру Владимиру Ленину превратили в статую болгарского переселенца.

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