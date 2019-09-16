Историк объяснил, почему опасно открывать архивы КГБ

Ювай Ной Харари написал бестселлер "Sapiens. Краткая история человечества". Книга переведена на украинский Фото: uaportal.com

Израильский историк Юваль Ной Харари считает, что к вопросу об открытии архивов КГБ СССР нужно подходить с осторожностью. Призывает не составлять мнение о людях на основании докладов агентуры.

"Я знаю, что в нескольких посткоммунистических странах есть файлы секретной полиции, и люди хотят иметь доступ к ним. Это очень деликатный вопрос. Здесь есть свои опасности, потому что таким образом вы даете огромную власть агентам КГБ 70-80-х формировать ваш взгляд на людей сегодня. Тогда ситуация была очень сложной. Вы открываете файлы агента КГБ и обнаруживаете, что кто-то был информатором. Но многие люди были информаторами КГБ.

При этом реальности вы не знаете. Поэтому я не думаю, что мы должны давать агентам КГБ 1980-х власть формировать наше представление о людях сегодня. Мы должны быть очень осторожны с этим", - приводит слова историка портал НВ.

Харари добавил, что "нужно судить о людях по их поведению сейчас, а не по тому, что они делали в 20-летнем возрасте".

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Юваль Ной Харари - израильский историк, преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме. Популяризатор исторической науки. Исследует военную и универсальную историю. Его книга "Sapiens. Краткая история человечества" стала международным бестселлером. В ней дает обзор истории человечества от доисторических истоков до наших дней. Переведена почти на 30 языков.