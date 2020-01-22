Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 414
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 936
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1071
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 819
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 621
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3690
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 936
Коломойский давит на Зеленского
Коломойский давит на Зеленского
Просмотров: 1575
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
"Прикрытие узурпации власти для дураков" –- как Путин хочет сделать себя пожизненным лидером РФ
1 Просмотров: 882
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Когда кредиты станут дешевыми - рассказывает экономист
Просмотров: 675
Фото
Все фото
15
14
27
4
12
&quot;Харьков и Донецк исконно украинские&quot; - какой была первая &quot;Живая цепь&quot;
"Харьков и Донецк исконно украинские" - какой была первая "Живая цепь"
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Какими были паломники к Иордану 100 лет назад - подборка фото
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Ветряки и барские дворцы - оцифровали 120-летние фото украинских сел
Нашли руины с ритуальными изображениями
Нашли руины с ритуальными изображениями
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Как жил город на Херсонщине 100 лет назад - подборка фото
Видео
Все видео
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
СБУ передала в музей золото, изъятое у черных археологов
В бою с украинцами погиб российский генерал
В бою с украинцами погиб российский генерал
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
Исследовали 5 км подземелий у Харькова
В скифском кургане нашли украшение из Египта
В скифском кургане нашли украшение из Египта
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1260
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1593
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2970
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2115
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2916
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
20 января 2020
Просмотров: 864
Тато знав
"Ось прийдуть молоді! – іноді згадую слова одного літератора-депутата. – Вони будуть інші!" Пам'ятається, йшлося щось за мову, якою той, ...
среда, 22 января 2020 14:20

Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом

  Комментировать
Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом
Агенты влияния хотят поссорить украинцев с другими народами. Фото: УИНП

Историк Николай Посивнич объяснил, почему Израиль назвал Степана Бандеру антисемитом.

"Это некое "праздничное обострение". Таким образом продолжается и информационная война, которую против нас ведет Россия. Происходит стандартная процедура, когда на 1 января и 14 октября все тролли, боты и агенты влияния поднимаются, потому что хотят продемонстрировать так называемую темную историю Украины", - сказал он "Вголосу".

Посивнич считает, что конфликт раздувается для обострения отношений Украины с русскими, поляками и евреями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский рассказал, что думает о переименовании улиц

"Это классические информационные войны, которые были заложены еще 70-80 лет назад службой КГБ. Поэтому ничего удивительного или экстраординарного в этих событиях нет. Никто этого не будет вспоминать в течение года, но эти скелеты снова вытянут из шкафов ближе к 14 октября", - сказал Николай Посивнич.

2 января посольства Израиля и Польши в Украине раскритиковали почтение памяти главы ОУН-УПА Степана Бандеры и других выдающихся украинских националистов. По их мнению, фигуры Андрея Мельника, Степана Бандеры, а также Ивана Липы и его сына Юрия являются такими, которые нужно раз и навсегда осудить.

Украина вызвала посла Польши из-за критики почтения памяти Бандеры в Киев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
января

Поляки выступили против власти

В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс

Сегодня День соборности Украины

Самое читаемое
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
Памела Андерсон показала свое роскошное тело
6
 Просмотров: 37514
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды
Снег и сильный ветер: синоптик предупредила о резком изменении погоды Просмотров: 24426
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
Рестораны записываются в очередь: украинец открыл уникальный бизнес
6
 Просмотров: 12593
Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
Похороны накануне дня рождения: херсонцы простились с погибшей бортпроводницей
13
 Просмотров: 11070
Остается только удивляться: показали странные выходки котов
Остается только удивляться: показали странные выходки котов
28
 Просмотров: 10386
История
"Харьков и Донецк исконно украинские" - какой была первая "Живая цепь"
"Харьков и Донецк исконно украинские" - какой была первая "Живая цепь"
15
 Просмотров: 1053
Создали уникальный портал поиска погибших военных
Создали уникальный портал поиска погибших военных
 Просмотров: 45
Поляки выступили против власти
Поляки выступили против власти
 Просмотров: 396
В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс
В джунглях наткнулись на старинный храмовый комплекс
 Просмотров: 738
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
 1 Просмотров: 612
Больше всего комментируют
10
Это были две ракеты Tor-M1: Иран обнародовал отчет об авиакатастрофе
6
Цена "мира": в Луганской области россияне убили Александра Слободанюка
4
Делами против Порошенко власть отвлекает внимание - Герасимов
4
Украинцы сказали, что думают о русском языке - впечатляющая статистика
3
Зеленский готовит специальное заявление
Голосов: 151
Голосование 13 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Сколько медалей завоюют украинцы?
  • 1) ноль
  • 2) одну
  • 3) две
  • 4) три
  • 5) четыре
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua