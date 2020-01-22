Историк объяснил, почему Бандеру начали называть антисемитом

Агенты влияния хотят поссорить украинцев с другими народами. Фото: УИНП

Историк Николай Посивнич объяснил, почему Израиль назвал Степана Бандеру антисемитом.

"Это некое "праздничное обострение". Таким образом продолжается и информационная война, которую против нас ведет Россия. Происходит стандартная процедура, когда на 1 января и 14 октября все тролли, боты и агенты влияния поднимаются, потому что хотят продемонстрировать так называемую темную историю Украины", - сказал он "Вголосу".

Посивнич считает, что конфликт раздувается для обострения отношений Украины с русскими, поляками и евреями.

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"Это классические информационные войны, которые были заложены еще 70-80 лет назад службой КГБ. Поэтому ничего удивительного или экстраординарного в этих событиях нет. Никто этого не будет вспоминать в течение года, но эти скелеты снова вытянут из шкафов ближе к 14 октября", - сказал Николай Посивнич.

2 января посольства Израиля и Польши в Украине раскритиковали почтение памяти главы ОУН-УПА Степана Бандеры и других выдающихся украинских националистов. По их мнению, фигуры Андрея Мельника, Степана Бандеры, а также Ивана Липы и его сына Юрия являются такими, которые нужно раз и навсегда осудить. Украина вызвала посла Польши из-за критики почтения памяти Бандеры в Киев.