Исторический прорыв. Нашли легендарную столицу викингов: фото

В Великобритании на Шетландских островах археологи нашли легендарную столицу викингов. О ней говорилось в старинных сагах.

Об этом сообщило издание Ancient Origins.

Специалисты раскопали предметы тысячелетней давности. Они считают, что на территории раскопок могло быть древнее поселение викингов Скаилвойганд. Позже археологи нашли останки 26 человек и фундамент большого сооружения - питейного заведения, которое могло быть в центре поселения.

Автор: Ancient Origins Ученые нашли легендарную столицу викингов Скаилвойганд.

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Ученые не нашли более поздних захоронений. Они предположили, что викинги по какой причине покинули поселение и больше не возвращались. Вероятно, они покинули свою столицу после того, как власть на островах перешла в Рим после христианизации в 10 веке.

Автор: Ancient Origins Ученые нашли легендарную столицу викингов Скаилвойганд.

Ученые установили родство между двумя скелетами викингов, которых археологи нашли в различных частях северной Европы. Это доказал анализ ДНК. Один из мужчин скончался около тысячи лет назад в Англии 20-летним. Его сильно ранили в голову. Похоронили в братской могиле в Оксфорде. Другой человек умер в Дании 50-летним. Причина его смерти неизвестна, но на костях присутствуют следы от ударов. При жизни он участвовал в боях и неоднократно подвергался ранениям.