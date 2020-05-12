Исторические фильмы выложили в открытый доступ

Госкино опубликовало исторические фильмы. Фото: usfa.gov.ua

Госкино выложила в свободный доступ полнометражные фильмы "Красный", "Предатель", "Иван Сила", и короткометражный фильм "Александр Довженко. Одесский рассвет".

Фильмы выложили на Youtube-канале.

"Красный" снят по одноименному роману Андрея Кокотюхи о временах сталинского террора и борьбы УПА.

Детский приключенческий фильм Виктора Андриенко "Иван Сила" рассказывает о выходце из Закарпатья Иване Фирцаке. В 1928 году его признали самым сильным человеком планеты.

Короткометражный документальный фильм "Александр Довженко. Одесский рассвет" рассказывает историю становления выдающегося кинорежиссера Александра Довженко. Роль Довженко сыграл музыкант и актер театра и кино Сергей Бабкин.

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Фильм Марка Хаммонда "Предатель" рассказывает о 1970-е годах советской Украины. Куратор Одесской студии от КГБ дает приказ девушке-стажеру редактировать фильм известного режиссера о событиях украинской "гражданской войны".

Премьеру одного из самых дорогих украинских фильмов, исторической драмы "Довбуш" режиссера Олеся Санина отложили на неопределенный срок. Была запланирована на 10 ноября 2020 года.