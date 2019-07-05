Исследователи создали видео о коллекции артефактов

Видео про фибулы из культового центра Плиснеского городища создали работники Историко-культурного заповедника "Древний Плиснеск".
Плиснеское городище расположено возле с. Подгорцы Бродовского района Львовской области. На этой территории шесть лет назад археологи обнаружили языческий храм и контини - дома жрецов.
Фибулы - это древние металлические застежки. Они застегивали плащи на одном плече. В Украине находят фибулы, завезенные из Римской империи.
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Среди находок в Плиснеско есть фибулы, которые принадлежали принесенным в жертву женщинам.
Археологи нашли останки подростка, похороненного в период Киевской Руси в Кордышеве в Тернопольской области. Также обнаружили скелеты времен Комаровской культуры.
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