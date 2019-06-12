Исследователь назвал лучший год в истории Европы

Историк рассказал о важности падения тоталитаризма. Фото: Радио "Свобода"

Историк Тимоти Гартон Эш назвал 1989 лучшим в истории Европы.

"Мирная революция положила конец ядерной посттоталитарной империи и дала нам лучшую Европу за все время - единую и свободную. Большинство стран Европы сейчас либеральные демократии и входят в одни и те же экономические и политические сообщества и организации безопасности. Для людей это означает возможность беспрепятственно путешествовать от края до края Евросоюза, жить, работать, любить в каждом месте Европы. И это фантастическое достижение", - сказал он в интервью "Радио Свобода".

Падение тоталитарных режимов вызвало непредсказуемые последствия.

"Специфическая форма финансовой и экономической глобализации, которая, возможно, необходимая для экономических реформ, привела к сильному неровенству. Со стороны либерального Запада - Соединенных Штатов и Евросоюза - была некоторая самоуверенность, что привело нас к ряду проблем, например, в зоне евро, к напряженности между Севером и Югом", - сообщил историк.

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Среди последствий Тимоти Гартон Эш назвал реваншизм России.

"Его можно наблюдать в Крыму и на востоке Украины. Плюс Китай, который все еще остается ленинистическим, но который стал очень богатым и могущественным, и все больше диктует повестку дня мировой политики", - сказал ученый.

Потомок последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского историк Грегор Разумовский рассказал, что Украину искусственно интегрировали в Российскую империю. Заявления об исторических взаимосвязи между Украиной и Россией являются безосновательными.