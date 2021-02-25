"Исчезает советский образ мужеподобной писательницы" - показали уникальную фотографию Леси Украинки

Фото: Gazeta.ua

Во Львовском национальном литературно-мемориальном музее Ивана Франко по случаю 150-летия поэтессы Леси Украинки выставили на обозрение ее фото 1901 года.

"Эта фотография особая не только тем, что это оригинальное фото, но и тем, что находится на обратной стороне. Размер фотографии чуть больше 10 на 7 сантиметров. Она меньше смартфона. На обороте написано: "Кому от кого-то на воспоминание лета на Буковине" . Мы знаем этих "кто-то". Это была особая речь, которой Леся Украинка общалась с Ольгой Кобылянской", - рассказал директор музея Богдан Тихолоз, сообщает Gazeta.ua.

"Это фото и сама Леся и все близкие считали лучшим", - говорила о фото сестра Леси Украинки Ольга Косач-Кривинюк. Муж поэтессы Климент Квитка упоминал, что Леся Украинка называла свой вид на фото "слишком смиренным".

Фотографию она сделала в "Фотографическо-артистическом ателье" Яна Кржановского в Черновцах, когда была в гостях у писательницы Ольги Кобылянской.

"Наконец исчезнет тот советский образ мужеподобной писательницы с мощными плечами, воплотившийся в большинство памятников и картин", - высказалась о фото литаратуровед из США Тамара Скрипка.

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На обороте фотографии также есть надпись "Цветок папоротника можно получить, только пережив самую страшную ночь".

"Цветком папоротника она называла Ольгу Кобылянскую. Самая страшная ночь - это, пожалуй, не одна ночь, а много ночей, которые Леся Украинка провела у постели своего больного приятеля Сергей Мержинского. Он умер у нее на руках в Минске. Глубоко опустошенная она искала поддержку у своей подруги Кобылянской", - пояснил Тихолоз.

Фотографию выставили на 3 дня. Сделали это потому, что она требует особых условий хранения.

25 февраля 1871 в Новоград-Волынском Житомирской родилась Лариса Косач, ставшая известной под псевдонимом Леся Украинка. Она писала прозу, поэзию, драматургию и публицистику. Собирала фольклор. Леся Украинка выдала поэтические сборники "На крыльях песен", "Думы и мечты", "Отзывы". Написала пьесы "Лесная песня", "Каменный хозяин", "Боярыня".