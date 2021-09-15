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среда, 15 сентября 2021 17:15

Имя украинского художника вернули его картинам

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Имя украинского художника вернули его картинам
Самой известной картиной Федора Кричевского считают "Невесту" 1910-го Фото: wikiart.org

В Национальном художественном музее нашли две неизвестные работы украинского художника Федора Кричевского. Почти 80 лет хранились с подписью "неизвестный автор".

Произведения, утраченные еще во время Второй мировой войны, разыскивает директор музея Юлия Литвинец. Она рассказала в интервью "Радио Культура", что хотя коллекция музея заинвентаризована и проработана, встречаются случаи, когда через много лет, проводя исследования того или иного художника, находятся его произведения. Передает "Суспільне".

"Исследование буквально произошло на днях. Я внимательно просматриваю нашу коллекцию: сверяю инвентарные номера, как поступали произведения до войны, каким было движение экспонатов. И таким образом оказалось, что в нашей коллекции долгое время хранилось произведение, которое поступило в музей после Второй мировой войны, и оно поступило из Дирекции художественных выставок как произведение неизвестного", - сказала Литвинец.

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Исследование показало, что это произведение Федора Кричевского "Девушка с гусями". Директор музея добавила, что когда стали анализировать картину, сравнивать с другими, оказалось, что в музее есть еще одно произведение Кричевского - рисунок, который также считался неизвестным, и он также поступил после войны.

В те времена многие произведения скрывали и могли приписать неизвестному автору для того, чтобы их уберечь.

18 декабря 1917 года в Киеве официально заработала первая в истории Украины высшая школа художественного образования - Украинская академия искусств. Тогда Центральная Рада приняла закон, регламентирующий деятельность академии. Ее ректором стал художник и педагог Федор Кричевский.

Однако торжественное открытие заведения состоялось несколько раньше, 5 декабря. На мероприятие пригласили 500 почетных гостей, после традиционных речей имели возможность ознакомиться с выставкой работ профессоров академии.

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