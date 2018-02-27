Христофор Колумб запугал индейцев лунным затмением

Лунное затмение. Фото: Википедия

29 февраля 1504 года мореплаватель Христофор Колумб (1502-1504) использовал лунное затмение для запугивания ямайских индейцев во время четвертой экспедиции.

В мае 1502 года Колумб организовал четвертую экспедицию, состоявшую из четырех кораблей с 150 членами экипажа. Доплыли до острова Ямайка, где прожили один год. Аборигены поставляли их провиантом, но со временем стали приносить меньше пищи и питьевой воды. Людям грозила голодная смерть. Колумб решил запугать индейцев, используя знания астрономии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Найдено письмо Христофора Колумба, который похитили 23 года назад

Обратившись к астрономическим таблицам немецкого астронома Региомонтана, он обнаружил, что в ночь на 1 марта 1504 года произойдет полное лунное затмение, которое на территории Америки будет наблюдаться 29 февраля. Колумб сообщил вождям индейцев, что его боги возмущены поведением и вскоре продемонстрируют это. Когда месяц покраснел, индейцы в ужасе стали просить прощения.

"Когда затмение началось, пораженным индейцам сообщили, что Колумб молится об их спасении, которое будет даровано, если они возобновят поставки продовольствия. Ямайцы на все соглашались", - пишет Гонсало Фернандес де Овьедо и-Вальдес о четвертой экспедиции Колумба. Колумб, удалившись в свою каюту и дождался конца затмения, которое длилось 45 минут. Только тогда Колумб вышел и сообщил, что они прощены, и поставки провизии стали еще щедрее.

Итальянцы в 2016 году нашли украденный письмо Христофора Колумба, в котором известный путешественник сообщает об открытии Северной и Южной Америки. До настоящего времени сохранилась лишь одна копия этого письма, которая находилась в библиотеке Riccardiana во Флоренции. Однако 23 года назад она была похищена и заменена подделкой. Невероятно, но подмену заметили только в 2012 году.