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пятница, 06 августа 2021 08:21

Хмельницкого похоронили через месяц после смерти

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Хмельницкого похоронили через месяц после смерти
Согласно завещанию, Богдана Хмельницкого похоронили в Ильинской церкви в Субботове - теперь Черкасская область. Фото: https://www.museumsun.org

В Чигирине после апоплексического удара 6 августа 1657-го умер гетман Богдан Хмельницкий. День похорон генеральная старшина определила только через четыре недели.

9 февраля 1648-го Богдана Хмельницкого выбрали гетманом Войска Запорожского. По историческим справкам, именно в этот день 1595-го он и родился.

В ходе национальной борьбы и осуществлялся процесс формирования украинской государственности. Заключал союзы с Крымским ханством, Московским царством, Молдовой и Швецией. Хмельницкого считают одним из самых выдающихся руководителей за всю историю украинского государства.

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Признаки болезни проявились в 61-летнего гетмана еще в начале года. Чувствуя приближение смерти, он в апреле созвал совет старшин и с его согласия завещал гетманскую булаву самому младшему сыну - Юрасю. В первые дни июля самочувствие Богдана Хмельницкого ухудшилось, а в конце месяца у него произошло кровоизлияние в мозг. Его разбил паралич и он потерял дар речи.

В воскресенье 2 сентября после траурных речей покрытый красной китайкой гроб вынесли из гетманских покоев и медленной походкой двинулись. Сначала гроб везли на походной повозке, а затем до Суботова казаки несли ее на руках. Там, согласно завещанию, Богдана Хмельницкого похоронили в построенной им года два тому Ильинской церкви, рядом с сыном Тимофеем.

Тело старшего сына Богдана Хмельницкого Тимоша в столичном Чигирине, а затем в семейном Суботове оплакивали почти два месяца. Так распорядился гетман. Хоронили Тимоша 27 декабря 1653-го, за два с половиной месяца после смерти. Накануне похорон его жена - молдавская княжна Розанда - родила двух мальчиков-близнецов. Тимофей погиб, защищая право ее отца на молдавский престол.

12 сентября 1653-го во время осады крепости Сучава, на севере современной Румынии, получил смертельную рану. А 15 сентября умер. К своему 21-летию гетманич Хмельницкий не дожил один день.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
06
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