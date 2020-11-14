Во время Крымской войны во дворце находился российский лазарет. Карло Боссоли. Ханский дворец, 1840-1842 гг.

В Бахчисарае 16 ноября 1917-го открыли первый Национальный крымскотатарский музей в бывшем Ханской дворце. Показали 130 тыс. Экспонатов.

Ханский дворец в Бахчисарае единственный в мире образец крымскотатарской дворцовой архитектуры, родовая резиденция династии Гиреев - правителей Крымского ханства в 1532-1783 годах. Дворец расположен на левом берегу реки Чурук-Су. Строительство дворца началось в начале XVI в. во время правления хана Сахиба I Герая. По одной из крымскотатарских легенд хан основал дворец в месте, где увидел схватку двух змей на берегу реки. Одна из них получила тяжелые раны, но погрузились в воду и исцелилась. Там хан и создал новую резиденцию. Вместе со строительством дворца началось строительство самого Бахчисарая.

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В XIX в. дворец неоднократно ремонтировался. Во время Крымской войны во дворце находился российский лазарет. 1908-го принято решение о создании музея при Ханской дворце и его открыли для посещения ученых и гостей. Временный Крымско-мусульманский исполнительный комитет открыл во дворце музей истории и культуры крымских татар. Украинские власти выделили средства на реставрацию дворца и исследования местности.

После аннексии Крыма Россия незаконно провозгласила Ханский дворец "объектом культурного наследия федерального значения". После "ремонтов" сильно пострадала Большая Ханская мечеть.

Возвращение крымских татар на родину началось 23 июня 1990-го. За 4 последующие годы в Крым вернулись 20 тыс. крымских татар - почти половина всех живших тогда в СССР.