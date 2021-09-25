Греческий паром затонул у маяка

Судно Express Samina пошло ко дну уже через 45 мин после катастрофы. Фото: http://www.shipspotting.com

Греческий паром "Express Samina" 26 сентября 2000-го столкнулся со скалами недалеко от острова Парос.

Вечером паром отправился с Пиренейского порта в Афинах. На борту 472 пассажира, остальные 61 - экипаж. У порта Пароса судно шло на автопилоте. Капитан судна Василис Яннакис и четыре его помощники смотрели футбол по телевизору и не учли изменение погоды. Ветер поднял сильные волны и сбил паром "Express Samina" с курса. Поплыл на большую группу скал в 3 км от острова Парос.

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Скалы имели сигнальный маяк на вершине, свет которого виден с расстояния 11 км. Удар был настолько мощным, что образовалась пробоина от носа до середины судна. На борту отключилось электричество и начался пожар. Экипаж не пришел на помощь пассажирам и даже не дал никаких инструкций по громкоговорителю. Пассажиры в отчаянии сами искали спасательные жилеты, спускали шлюпкы за борт.

Судно пошло ко дну уже через 45 мин после катастрофы. На поиск и спасение пострадавших были направлены все, кто находился поблизости. Главной причиной трагедии греческие власти называют невнимательность экипажа во время движения. Правительственная комиссия определила, что паром вообще бы не затонул, если бы команда опустила две водонепроницаемые переборки и заблокировала поток воды.

Капитана и его помощников признали виновными в непредумышленном убийстве и приговорили к 19 годам лишения свободы. После катастрофы власти Греции ввели более жесткие правила безопасности судоходства.

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