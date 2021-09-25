Греческий паром затонул у маяка

 
Ексклюзивы
1/5
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Минские договоренности могут стать дорогой к еще большей войне - политолог
Просмотров: 315
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Порошенки на базаре, у Авакова рыбный день, Федоров на пляже в Калифорнии – фотонеделя политиков
Просмотров: 2835
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2 Просмотров: 2538
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности
Просмотров: 207
От чего зависит второй срок Зеленского
От чего зависит второй срок Зеленского
Просмотров: 243
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Просмотров: 468
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
"Лифт" Зеленского: что случилось с президентским проектом
Просмотров: 684
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
"Підбила купити "Опеля". А тепер вже не рада" - як у Києві пройшов фестиваль ретромашин
Просмотров: 3411
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 1593
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просят перечислить аванс на карточку: популярные мошеннические схемы на рынке недвижимости
Просмотров: 468
Фото
Все фото
5
5
20
3
3
В храме нашли кувшины с изумрудами
В храме нашли кувшины с изумрудами
&quot;Правда вырывается из-под земли&quot; - как строят Мемориал жертв Голодомора
"Правда вырывается из-под земли" - как строят Мемориал жертв Голодомора
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Как жили в Индии при британском господстве - подборка фото
Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки
Торт 1942 года нашли в подвале дома, который уничтожили во время бомбардировки
Под водохранилищем обнаружили древний город
Под водохранилищем обнаружили древний город
Видео
Все видео
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Презентовали фильм о восстановлении государственности Украины в 1941 году
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Бородатый и улыбающийся. Как выглядел неандерталец, который жил 70 тыс. лет назад
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Стоит ли украинцам обсуждать переход на латиницу
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Как на Закарпатье боролись за независимость - презентовали фильм
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Нашли священное бронзовое дерево древней цивилизации
Интервью
1/5
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 2844
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 747
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2655
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1305
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 801
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 сентября 2021
Просмотров: 279
Мої осені
А хтось неодмінно спитає, чи можу я облишити тему війни й не згадувати її у своїх текстах? А я неодмінно відповім: можу, але не цього разу. Ми ...
воскресенье, 26 сентября 2021 08:20

Греческий паром затонул у маяка

  Комментировать
Греческий паром затонул у маяка
Судно Express Samina пошло ко дну уже через 45 мин после катастрофы. Фото: http://www.shipspotting.com

Греческий паром "Express Samina" 26 сентября 2000-го столкнулся со скалами недалеко от острова Парос.

Вечером паром отправился с Пиренейского порта в Афинах. На борту 472 пассажира, остальные 61 - экипаж. У порта Пароса судно шло на автопилоте. Капитан судна Василис Яннакис и четыре его помощники смотрели футбол по телевизору и не учли изменение погоды. Ветер поднял сильные волны и сбил паром "Express Samina" с курса. Поплыл на большую группу скал в 3 км от острова Парос.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Итальянский крейсер затонул за 3 мин

Скалы имели сигнальный маяк на вершине, свет которого виден с расстояния 11 км. Удар был настолько мощным, что образовалась пробоина от носа до середины судна. На борту отключилось электричество и начался пожар. Экипаж не пришел на помощь пассажирам и даже не дал никаких инструкций по громкоговорителю. Пассажиры в отчаянии сами искали спасательные жилеты, спускали шлюпкы за борт.

Судно пошло ко дну уже через 45 мин после катастрофы. На поиск и спасение пострадавших были направлены все, кто находился поблизости. Главной причиной трагедии греческие власти называют невнимательность экипажа во время движения. Правительственная комиссия определила, что паром вообще бы не затонул, если бы команда опустила две водонепроницаемые переборки и заблокировала поток воды.

Капитана и его помощников признали виновными в непредумышленном убийстве и приговорили к 19 годам лишения свободы. После катастрофы власти Греции ввели более жесткие правила безопасности судоходства.

У берегов Ньюфаундленда американо-французская экспедиция 2 сентября 1985-го нашли остатки лайнера "Титаник". Затонул 14 апреля 1912-го по дороге в Нью-Йорк. "Титаник" покоился на глубине 3750 м.

С глубины 3750 м за последние 25 лет был поднят очень много артефактов, исчисляемые несколькими тысячами.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Греческий паром затонул у маяка». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
сентября

Греческий паром затонул у маяка

Самое читаемое
Звезда сериала &quot;Школа&quot; разделась догола ради сексуальной фотосессии
Звезда сериала "Школа" разделась догола ради сексуальной фотосессии
5
 Просмотров: 39890
&quot;Барселона&quot; осталась без тренера
"Барселона" осталась без тренера Просмотров: 14067
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора
Композитора Ивасюка повесили уже мертвым - бывший заместитель генпрокурора Просмотров: 8190
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 7920
&quot;Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами&quot; - отец Зеленского пошел в Instagram
"Тяжело наблюдать, как Вову закидывают помидорами" - отец Зеленского пошел в Instagram
5
 Просмотров: 5022
История
В славянском городище нашли редкую фигурку
В славянском городище нашли редкую фигурку Просмотров: 108
Год назад разбился самолет с курсантами
Год назад разбился самолет с курсантами
 Просмотров: 135
Оцифруют древнейшую запись вертепа
Оцифруют древнейшую запись вертепа Просмотров: 45
Ткаченко рассказал о работах в костеле Святого Николая, который пострадал от пожара
Ткаченко рассказал о работах в костеле Святого Николая, который пострадал от пожара Просмотров: 54
Показали древние украшения, которые изготовила человек
Показали древние украшения, которые изготовила человек Просмотров: 126
Больше всего комментируют
3
Обстрел авто Шефира: в Раде Зеленского "выдвинули" на "Оскар"
2
"Так стало жалко этот народ! Как это - люди без родины?" - турки с Месхетии обжились в украинской глубинке
2
Разумков раскритиковал принятие закона об олигархах
2
Бурба под протокол опроверг заявления, которыми ОП пытался скрыть факт измены - Бутусов о заседании ВСК по "вагнеровцам"
1
"Политика сейчас напоминает болото" - Ярош поделился мыслями относительно событий в Украине
Голосов: 6
Голосование 3 октября, "Динамо" - "Шахтёр". Как закончится матч?
  • 1) победой "Динамо"
  • 2) ничьей
  • 3) победой "Шахтёра"
Просмотреть