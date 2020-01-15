Горы снарядов и разбитые бастионы - как выглядел Севастополь во время войны с турками

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Показали фото Севастополя в 1855-1856 годах.

Город сильно пострадал во время Крымской войны. Фото опубликовала "Архитектурнa наследие Украины".

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В 1854-1855 годах город был в осаде. Войска Великобритании, Франци и Турции выбили из Севастополя русские войска 27 августа 1855. После поражения в Крымской войне Россия подписала договор, который запрещал ей иметь флот на Черном море.

В сети опубликовали уникальные фотографии быта воинов-саперов австро-венгерской армии времен Первой мировой войны 1914-1918 годов.