Город в Крыму переименовали

Крепость Ахтиар переименовали в Севастополь. Фото: wikimedia.org

21 февраля 1784 по указу российской императрицы Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму переименовали в Севастополь.

Новое название города с греческого языка переводится как "священный город". В античности было минимум 6 городов с таким же названием.

Город-крепость Ахтиар заложили 14 июня 1783 года у развалин греческого города Херсонес. Крепость получила название от крымскотатарской деревни Ак-Яр, на территории которого ее начали строить.

В следующем году Екатерина II переименовала город. Тогда была мода называть города на древнегреческом.

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Процессом строительства руководил князь Григорий Потемкин. Фактическим основателем города стал контр-адмирал родом из Шотландии Хома Маккензи. 1788-го командовать портом и эскадрой в Севастополь прибыл адмирал Федор Ушаков. Он реализовал большую часть первоначального плана города. Построил дороги, колодцы, дома, военные казармы и больницу. 1797 года новый император Российской империи Павел I вернул городу прежнее название - Ахтиар. Название Севастополь вернули по приказу Сената 1826 года.

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