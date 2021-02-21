Город в Крыму переименовали

 
Ексклюзивы
1/5
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Первая фраза, которую услышал от титушек: "Ты нам за Крым ответишь" - Маркив
Просмотров: 1161
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
"Прячутся по коллекторам. Часто там и умирают" - как в морозы помогают бездомным
Просмотров: 774
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Санкции против Медведчука: Зеленский показал, на что способен. Реакция соцсетей
Просмотров: 3429
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Премьеры недели: Балет на Полтавщине и изнасилование Моники Беллуччи
Просмотров: 711
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Создали уникальную мобильную программу для изучения украинского
Просмотров: 225
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Просмотров: 315
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 378
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Винтажные телефоны и раритетные мотоциклы: коллекционер показал вещи, вышедшие из употребления
Просмотров: 2655
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Государство помогает лечь в гроб - выселяют библиотеку им. Евгения Плужника
Просмотров: 342
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Неизведанная Турция: как живет горнолыжный курорт на склонах вулкана Эрджиес
Просмотров: 900
Фото
Все фото
18
13
12
5
15
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы &quot;Беркута&quot;
На выставке о Революции достоинства показали боеприпасы "Беркута"
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Как гуцулы проводили зимние дни 90 лет назад - подборка фото
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Демоны, которые защищают: в музее показали уникальные миниатюры
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Опубликовали уникальные материалы о принудительном переселении украинцев
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Как выглядел заваленный снегом Львов в 1930-х - подборка фото
Видео
Все видео
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Украинец получил золотую медаль на Олимпиаде
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
Начался самый трагичный этап Революции достоинства
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
На затопленном корабле нашли скелеты пиратов
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Черные археологи в Украине: все, что нужно знать каждому
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Район Киева периода Руси воссоздали в 3D
Интервью
1/5
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
"Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"
Просмотров: 378
Россия будет искать себе нового "Шария"
Россия будет искать себе нового "Шария"
2 Просмотров: 1737
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Эксперт рассказал, как "Динамо" может обыграть "Брюгге"
Просмотров: 270
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
Шарий - это только цветочки. Власти начали борьбу с агентами
1 Просмотров: 2142
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Дьявол в деталях: сможет ли Зеленский реформировать суды
Просмотров: 252
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 февраля 2021
Просмотров: 666
Шо там у кацапів?
Кажуть, на Росії може бути щось на зразок нашого Майдану. А може й не бути. За великим рахунком мені байдуже. Хіба що цікаво послухати, що віщає про ...
воскресенье, 21 февраля 2021 11:00

Город в Крыму переименовали

  Комментировать
Город в Крыму переименовали
Крепость Ахтиар переименовали в Севастополь. Фото: wikimedia.org

21 февраля 1784 по указу российской императрицы Екатерины II порт и крепость Ахтиар в Крыму переименовали в Севастополь.

Новое название города с греческого языка переводится как "священный город". В античности было минимум 6 городов с таким же названием.

Город-крепость Ахтиар заложили 14 июня 1783 года у развалин греческого города Херсонес. Крепость получила название от крымскотатарской деревни Ак-Яр, на территории которого ее начали строить.

В следующем году Екатерина II переименовала город. Тогда была мода называть города на древнегреческом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали, как Россия колонизировала казацкие и татарские поселения

Процессом строительства руководил князь Григорий Потемкин. Фактическим основателем города стал контр-адмирал родом из Шотландии Хома Маккензи. 1788-го командовать портом и эскадрой в Севастополь прибыл адмирал Федор Ушаков. Он реализовал большую часть первоначального плана города. Построил дороги, колодцы, дома, военные казармы и больницу. 1797 года новый император Российской империи Павел I вернул городу прежнее название - Ахтиар. Название Севастополь вернули по приказу Сената 1826 года.

В Украинском институте национальной памяти представили ролики проекта "Украинский Юг". В них рассказывают об истории появления в степной Украине некрасовского казачества и об истории Ханской Украины. Некрасовское казачество поселилось в этих местах после антироссийского восстания Кондратия Булавина на территории современной Луганской и Донецкой областей 1707-1708 годов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Город в Крыму переименовали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Город в Крыму переименовали

Девушку обвинили в отношениях с чертями

Самое читаемое
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
Голые plus size модель и украинская Рапунцель. Какими фото делятся звездные красавицы
5
 Просмотров: 16686
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
Раскованная Ана Чери продемонстрировала пышные ягодицы и растяжки на коже
5
 Просмотров: 8919
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
Гроб выносили под аплодисменты: как прощались с Андреем Мягковым
15
 Просмотров: 6111
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
Гороскоп на выходные: кого звезды осчастливят за неделю до весны
 Просмотров: 4851
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника
13-летний школьник изнасиловал 7-летнего племянника Просмотров: 4266
История
Девушку обвинили в отношениях с чертями
Девушку обвинили в отношениях с чертями
 Просмотров: 792
Нашли жернов с изображением фаллоса
Нашли жернов с изображением фаллоса Просмотров: 522
Горящий поезд проехал 7 км
Горящий поезд проехал 7 км
 Просмотров: 936
Археологи наткнулись на остатки копии Колизея
Археологи наткнулись на остатки копии Колизея Просмотров: 288
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
Кличко просят пересмотреть позицию по Бабьему Яру
 Просмотров: 315
Больше всего комментируют
1
Порошенко сократил разрыв с Зеленским, его партия на первом месте - КМИС и СОЦИС
1
Объявлять войну ядерной России - самоубийство для Украины
Голосов: 295
Голосование Кто выиграет чемпионат Украины по футболу 2020/21?
  • 1) "Динамо"
  • 2) "Шахтар"
Просмотреть