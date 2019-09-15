 
Ексклюзивы
1/5
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Пора переходить от новых лиц к реальным реформам - социолог
Просмотров: 459
Зеленский движется в рамках социологии
Зеленский движется в рамках социологии
1 Просмотров: 747
Рейтинг Зеленского может посыпаться
Рейтинг Зеленского может посыпаться
4 Просмотров: 2196
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 1125
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2835
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1377
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
3 Просмотров: 2061
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2862
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1143
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1611
Фото
Все фото
4
14
14
9
16
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Крещатик до уничтожения - показали фото Киева 1930-х годов
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Как жило Полесье под поляками - подборка фото
Видео
Все видео
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Как чехол для смартфона - раскопали пряжку модницы, которая жила 2 тыс. лет назад
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
Показали древние подземелья, которые нашли крестьяне
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
"Чтобы не сделал ничего живым": в Ровенской области нашли захоронение, которому 6 тыс лет
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
О смерти Стуса боялись говорить другим заключенным
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Крестьяне нашли таинственные катакомбы
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4635
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1647
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30852
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
15 сентября 2019
Просмотров: 315
Немає душі
– Хіба може когось розчулити ця груда бетону і скла? По-совдепівськи зроблено, – пише Ольга про перший в Україні Меморіал пам'яті ...
воскресенье, 15 сентября 2019 23:13

Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны
4

  Комментировать

Храм в селе Черемошное, 1917 г.
Фото: Район. in.ua
Панорама села, 1917
Застройка села Черемошное, 1917
Голубиная почта австро-венгерской армии на территории села Черемошное.

Показали фотографии села Черемошное Ковельского района Волынской обл. в 1916-1917 годах.

В те годы через Черемошное проходил фронт. Армия Австро-Венгрии воевала с русскими, сообщает Район.in.ua.

Крестьян эвакуировали в восточные губернии Российской империи. Поэтому на фото немного людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стильная молодежь и авто местного производства - как выглядели улицы Луцка 1978 года

На фото кроме видов села попали клетки голубиной почты австрийской армии.

Фотографии белорусского Полесья 1929-го собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестностей сел, пасеки и реки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю
Первый снег и заморозки - синоптики дали прогноз на неделю Просмотров: 107526
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
Смешно до слез: показали смешные моменты с дикой природы
22
 Просмотров: 82043
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк
Шансов все меньше: врачи прекратили лечение Заворотнюк Просмотров: 32365
&quot;Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно&quot;: каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 28296
Когда подешевеет картофель
Когда подешевеет картофель
 Просмотров: 24417
История
Немецкие солдаты панически боялись танков
Немецкие солдаты панически боялись танков
 Просмотров: 1485
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
Сводят с ума и убивают своих владельцев: истории ужасных картин
14
 Просмотров: 7677
В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его
В древности люди не переваривали молоко, но употребляли его Просмотров: 1413
Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения
Княгини отключили аппарат жизнеобеспечения
 Просмотров: 1557
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
14
 Просмотров: 28296
Больше всего комментируют
8
Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
4
Экс-президент Польши призвал Зеленского не преследовать Порошенко
3
"Я убил твою дочь" - подробности о застреленной в Польше украинке
2
Боевики в Донбассе обстреляли украинские позиции с дрона
2
Богдан приставал к Вакарчуку на форуме YES-2019: в сети показали фото
Голосов: 935
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua