Голубиная почта и хаты - как выглядело волынское село в годы войны

Фото: Район. in.ua

Показали фотографии села Черемошное Ковельского района Волынской обл. в 1916-1917 годах.

В те годы через Черемошное проходил фронт. Армия Австро-Венгрии воевала с русскими, сообщает Район.in.ua.

Крестьян эвакуировали в восточные губернии Российской империи. Поэтому на фото немного людей.

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На фото кроме видов села попали клетки голубиной почты австрийской армии.

Фотографии белорусского Полесья 1929-го собрали на портале культурного проекта Heuright. На них изображены люди возле домов, окрестностей сел, пасеки и реки.