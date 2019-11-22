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пятница, 22 ноября 2019 10:41

Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ

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Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев - философ
Родовую память о Голоде не вытравишь запретом говорить об этом в публичном пространстве, - Сергей Дацюк. Фото: Униан

Вопрос осуждения организаторов Голодомора остается открытым. Должны определиться, кто был инициатором преступления - коммунистическая партия во главе с Иосифом Сталиным, имперские настройки компартии, или русские, считает философ Сергей Дацюк.

"Марксизм сам по себе не содержал установок с идеями порабощения или наказания по классовому признаку. В основе Голодомора лежала имперская установка на подчинение Украины, как колонии. Если назвать ответственными российских руководителей с имперской установкой, независимо от того были они коммунистами или нет, это принципиально меняет ситуацию. Тогда Голодомор - это наказание за антиколониальную борьбу украинцев, а не за антикоммунистическую или классовую борьбу. Меняется контекст. Голодоморе становится не прокоммунистическим, а действием имперским. Ответственность должна нести не коммунистическая партия, а российская коммунистическая партия с установкой на имперскость и сторонники империи в Украине", - поделился с корреспонденткой Gazeta.ua Сергей Дацюк.

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Если в публичном пространстве говорить о Голодоморе было запрещено, то хранить коллективную память во внутрисемейной коммуникации было можно. Ее поддерживали показания, описания, нарративы.

"Родовую память о Голоде не вытравишь запретом говорить об этом в публичном пространстве. Родовая память является частью коллективной и рано или поздно она срабатывает на публичном уровне. Частью коллективной ментальной памяти является защита своих позиций. Отвоевывание и защита своего может быть кровавой. Это одна из причин, почему мы не развернули фронтальную войну с Россией. это не вопрос страха Голодомора, это вопрос опыта коллективной памяти. Если мы будем защищать свою землю это приведет к большим потерям. Между нашими странами очень большое геополитическое расхождение", - объясняет философ.

Американский бизнесмен Морган Уильямс собрал крупнейшую в мире коллекцию картин, посвященных Голодомору. За 25 лет он приобрел более 400 работ украинских художников.

Автор: Gazeta.ua
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