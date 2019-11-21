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четверг, 21 ноября 2019 16:54

Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе

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Американец собрал самую большую коллекцию картин о Голодоморе
Самая большая коллекция картин, посвященных трагедии принадлежит американцу Моргану Уильямсу Фото: voanews.com

Американский бизнесмен Морган Уильямс собрал крупнейшую в мире коллекцию картин, посвященных Голодомору. За 25 лет он приобрел более 400 работ украинских художников.

Мужчина впервые посетил Украину еще в начале 1990-х. Занимался собственным аграрным бизнесом и заинтересовался историей Украины, а особенно Голодомором, передает Голос Америки.

"Большая часть моей жизни связана с сельским хозяйством. И так случилось, что я заинтересовался темой голода в разных странах, и его причинами. И я пришел к парадоксальному выводу, что лишь 20% голодоморов вызваны какими-то природными катаклизмами. А остальные - рукотворные, которые организовывали или правительства, или коррумпированные политики ", - говорит Морган

Мужчина изучал вопрос и искал фотографии, но ничего не нашел. В Киеве судьба свела его с американским историком Джеймсом Мейсом. Тот готовил исследования Голодомора для конгресса США.

"Однажды я увидел в изданной в Гарварде книге фотографии, которые были подписаны "голодомор в Украине 1933". Я говорю Джеймсу - на фото не Украина 33-го. Это - Россия 1922-го. Он отвечает - но у нас не было никаких фотографий об украинском голоде, нам пришлось иллюстрировать книгу тем, что имели. Хотя это и не правильно. Я спрашиваю - а где можно взять какие-то иллюстрации именно украинского Голодомора? Он отвечает: Морган, ты не понимаешь. Их вообще нет. За это могли расстрелять. В советские времена даже говорить об этом было опасно, не говоря уже о каких-то картинах".

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Несмотря на запрет тогдашней коммунистической власти, Морган объехал много мастерских и выставок. Познакомился с художницей Верой Кулебой, которая иллюстрировала Голод на Полтавщине. Так начал собирать собственную коллекцию.

Морган регулярно устраивает экспозиции собранных картин и плакатов в различных выставочных залах и в Украине, и за рубежом. Надеется когда-то показать свою самую большую в мире коллекцию и в будущем музее Голодомора.

"Просто удивительно, насколько до сих пор мало известно о Голодоморе в Украине. А в мире об этом знают еще меньше. Россия старательно скрывает информацию об этой трагедии", - говорит бизнесмен.

В Художественном арсенале в Киеве презентовали масштабный проект Музея Голодомора. Центр планируют открыть на Днепровских склонах к 90-й годовщине трагедии. Должен стать первым новейшим и целостным Музеем Голодомора в мире.

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