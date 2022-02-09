Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку

Картину "Самосожжения Гоголя" написал Илья Репин в 1909-м.

В Москве 11 февраля 1852-го украинский писатель Николай Гоголь сжег чистовую рукопись второго тома своего романа "Мертвые души". Сохранившиеся главы второго тома "Мертвых душ" издали в полном собрании сочинений Гоголя летом 1855-го.

Николай Гоголь родом из села Сорочинцы – теперь Миргородский район Полтавской области. Учился в Нежине, выступал в студенческом театре как актер и режиссер-постановщик. 19-летним поступил на государственную службу в Департамент уделов в Петербурге. Через год начал публиковать повести из цикла "Вечера на хуторе возле Диканьки". Написал более 100 повестей, пьес и романов. После премьеры комедийной пьесы "Ревизор" Гоголь стал популярным и узнаваемым писателем. Вскоре уехал на границу, посетил Германию, Швейцарию, Францию, Италию. В Италии в начале 1835-го начал работу над "Мертвыми душами". Читал отрывки на светских вечерах в Москве и Санкт-Петербурге и снова ехал за границу дописывать.

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За семь лет вышел первый том под названием "Приключения Чичикова, или Мертвые души, поэма М. В. Гоголя". Авантюрист Павел Иванович Чичиков, выдающий себя за помещика, путешествуя по России, сталкивается с человеческими пороками. Его основная цель – скупка или безвозмездное приобретение умерших крестьян, которые еще считались живыми у местных помещиков. Главный герой так пытается разбогатеть.

Во втором томе "Мертвых душ" автор надеялся изобразить совсем других персонажей – добродетельных, светлых, благородных. Планировал написать и третью книгу. Четыре последних года жизни писатель прожил в Москве, в доме на Никитском бульваре. Его пригласил граф Александр Толстой, с которым он переписывался. Писатель много молился и часто гулял. Был к себе очень требовательным и говорил, что "дело мое – это литература, дело мое – душа". Второй том "Мертвых душ" был почти завершен, осталось лишь отредактировать несколько последних глав. Исследователи и по сей день выдвигают самые разные версии поступка Гоголя. Одна из них – писатель уничтожил редакцию романа потому, что она ему просто не понравилась.

На следующий день после сожжения Гоголь объявил, что начинает поститься. Вскоре отказался вообще от еды. Лежал на диване или сидел в кресле, молился и спал. Врачи не обнаружили у Гоголя никакой болезни. Консилиум через несколько дней решился на принудительное лечение Гоголя. Решили, что у него менингит – воспаление оболочки мозга. Больного насильно усадили в горячую ванну, голову стали обливать ледяной водой. К носу приставили 8 пиявок, чтобы усилить носовое кровотечение. К вечеру он упал в беспамятство, а к утру 21 февраля скончался от физического истощения.

Его отпевали и прощались в храме святой мученицы Татьяны, похоронили на кладбище Данилова монастыря в Москве. Черновые рукописи четырех глав второго тома были обнаружены после ревизии бумаг писателя, опечатанных после смерти.

В селе Вьюнище возле Переяслава Киевской области в ночь на 6 января 1845-го (25 декабря 1845-го по старому стилю) писатель Тарас Шевченко написал стихотворение "Завет". Тарас Шевченко участвовал в археологической экспедиции. Из-за дождя у поэта началось двустороннее воспаление легких. Болезнь ухудшалась и Шевченко казалось, что он не выживет. В ночь на Рождество написал "Завещание".