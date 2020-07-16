Фюрера спасла дубовая столешница

От взрыва обрушилась потолок, а зал для совещания превратился в сплошную руину. Фото: DW

Неудачей закончилась попытка убить рейхсканцлера Германии Адольфа Гитлера в "Волчьей ставке" в Растенбурге 20 июля 1944-го.

С началом войны все больше соратников хотели смерти своего фюрера. Было много попыток убить Гитлера. 1938-го генерал-полковник Людвиг Бек создал вокруг себя группу единомышленников. В центре этого заговора оказались такие военачальники, как генерал-майор Хеннинг фон Тресков, генерал-полковник Ольбрихт, полковник Клаус Шеник и граф фон Штауфферберг и многие другие.

Штауффенберг принял на себя руководство заговором и готовил покушение три месяца. Ему стало известно, шо Гитлер созывает оперативное совещание военных советников в своей "Волчьей ставке". Полковник там должен был доложить о состоянии в Резервной армии. В его портфеле среди бумаг была бомба британского производства с часовым механизмом.

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Поставил портфель под стол у Гитлера, после этого вышел позвонить. Но кто-то двинул портфель. В 12:42 во время совещания прогремел взрыв. От силы взрыва обрушилась потолок, а зал для совещания превратился в сплошную руину. Фюрера спасла крышка массивного дубового стола. Четверо из 24 участников совещания погибли. Сам Гитлер получил многочисленные осколочные ранения, ожоги ног, его контузило и он частично потерял слух. Заговорщиков были арестованы. Полковника Штауффенберга расстреляли во дворе военного министерства в Берлине.

Приговорено к смерти 4 тыс. 980 человек. Подверглись репрессиям и родственники заговорщиков: многих из них арестовали и отправили в концлагеря. В современной Германии участников заговора 20 июля считают национальными героями, которые отдали свою жизнь за свободу.

Одно из зданий бывшей ставки Гитлера "Волчье логово" на территории Польши планируют реконструировать. Речь идет о руинах барака, где лидер нацистов проводил штабные совещания, планировал карательные операции.