Фінансист открыл континент

В немецком городе Росток нашли копию карты флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи. Она нарисована на страницах издания Novus Mundus 1505. Фото: UB Rostock

В португальскую столицу Лиссабон 22 июля 1502-го вернулись участники экспедиции Америго Веспуччи, первооткрывателя Нового Света - современной Южной Америки.

Америго Веспуччи родился в семье публичного нотариуса республики Анастазия. Учился торгового и морского дела. Занимался банковско-финансовыми делами семьи Медичи. Готовил вторую и третью экспедиций Христофора Колумба. Незадолго до своей смерти Христофор Колумб рекомендовал Веспуччи своему сыну как честного и надежного человека.

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По приглашению короля Мануэля І в конце 1500-го Веспуччи совершил на португальских кораблях два плавания к берегам нового материка. Земли, которые открыли Веспуччи и Колумб, их современники считали разными частями мира.

Мореплаватель верил, что открыл большой полуостров, минуя который можно попасть в Индийский океан, поэтому обратился к испанскому правительству за поддержкой в ​​организации новой экспедиции в Индию. Ему отказали и он пошел служить королю Португалии. 13 мая 1501-го Веспуччи отправился в свою вторую экспедицию, во время которой достиг северного побережья Бразилии.

Славу в Европе Веспуччи принесли описания открытых ими земель Нового Света, изложенные в книге "Записки о путешествиях". 1507-го немцы Вальдземюллер и Матиас Рингман напечатали карту мира. Новый Свет назвали именем Веспуччи - Америка.

Четвертая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в поисках нового пути в Индию началась 3 апреля 1502-го. В ней приняли участие 4 корабля из 150 членами экипажа. Колумб возглавлял уже три экспедиции в Вест-Индии. Открыл более 700 островов, Мексиканский залив, побывал на материковой части Южной и Центральной Америки. Все же хотел найти новый путь в Южную Азию, к землям пряностей. Он был уверен, что такой путь существует, так как наблюдал у берегов Кубы сильное морское течение, двигалась на запад через Карибское море.