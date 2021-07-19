Фінансист открыл континент

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 639
Определили лучший матрас для секса
Определили лучший матрас для секса
Просмотров: 270
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 387
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1107
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 855
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
"Чудесный мандарин" не каждый оркестр осмелится играть" – симфонический концерт устроили под открытым небом
Просмотров: 585
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
"Финансировать друзей и родственников": почему Банковая вмешивается в работу Госкино
Просмотров: 270
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
"В Офисе Зеленского боятся двух вещей": с чем Верховная Рада уходит на каникулы
Просмотров: 900
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Просмотров: 216
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Ангидрид в воздухе, свалки вместо пляжей и дерьмо в море - на что россияне превратили Крым
Просмотров: 1053
Фото
Все фото
4
28
4
5
20
На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена
На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена
Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию соломорезок - фото
Мужчина собрал единственную в Украине коллекцию соломорезок - фото
В древнем горшке нашли сотни серебрянных монет
В древнем горшке нашли сотни серебрянных монет
&quot;С кузовов автомашин текла кровь&quot;. Судилище над Кенгирскими повстанцами
"С кузовов автомашин текла кровь". Судилище над Кенгирскими повстанцами
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Как жила Одесса в начале ХХ в. - подборка фото
Видео
Все видео
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Нашли останки ребенка с украшениями, которым 2,5 тыс. лет
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Это война культур: по одну сторону линии разграничения Великая отечественная, а по другую – Вторая мировая – Наталья Кривда
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
Обязательное употребление украинского языка подтвердили законом
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
"До 24 лет не знал о Голодоморе" - Юрий Андрухович
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Запрет Винни Пуха и война с воробьями - что нужно знать о китайскийх коммунистах
Интервью
1/5
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 630
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 621
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Споры коджи добавляют в продукты - прорастает съедобная плесень: что заменит традиционную консервацию
Просмотров: 387
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и красивое, но неинтересное" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 513
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 468
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
20 июля 2021
2 Просмотров: 495
Шевченко схожий на Блохіна
2006 року тренеру Олегові Блохіну пощастило. Збірна України під його керівництвом з першого місця відбору пробилася до фінальної частини Кубка світу. ...
четверг, 22 июля 2021 08:20

Фінансист открыл континент

  Комментировать
Фінансист открыл континент
В немецком городе Росток нашли копию карты флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи. Она нарисована на страницах издания Novus Mundus 1505. Фото: UB Rostock

В португальскую столицу Лиссабон 22 июля 1502-го вернулись участники экспедиции Америго Веспуччи, первооткрывателя Нового Света - современной Южной Америки.

Америго Веспуччи родился в семье публичного нотариуса республики Анастазия. Учился торгового и морского дела. Занимался банковско-финансовыми делами семьи Медичи. Готовил вторую и третью экспедиций Христофора Колумба. Незадолго до своей смерти Христофор Колумб рекомендовал Веспуччи своему сыну как честного и надежного человека.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Картограф 16 века изобразил Америку похожей на бумеранг

По приглашению короля Мануэля І в конце 1500-го Веспуччи совершил на португальских кораблях два плавания к берегам нового материка. Земли, которые открыли Веспуччи и Колумб, их современники считали разными частями мира.

Мореплаватель верил, что открыл большой полуостров, минуя который можно попасть в Индийский океан, поэтому обратился к испанскому правительству за поддержкой в ​​организации новой экспедиции в Индию. Ему отказали и он пошел служить королю Португалии. 13 мая 1501-го Веспуччи отправился в свою вторую экспедицию, во время которой достиг северного побережья Бразилии.

Славу в Европе Веспуччи принесли описания открытых ими земель Нового Света, изложенные в книге "Записки о путешествиях". 1507-го немцы Вальдземюллер и Матиас Рингман напечатали карту мира. Новый Свет назвали именем Веспуччи - Америка.

Четвертая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в поисках нового пути в Индию началась 3 апреля 1502-го. В ней приняли участие 4 корабля из 150 членами экипажа.

Колумб возглавлял уже три экспедиции в Вест-Индии. Открыл более 700 островов, Мексиканский залив, побывал на материковой части Южной и Центральной Америки. Все же хотел найти новый путь в Южную Азию, к землям пряностей. Он был уверен, что такой путь существует, так как наблюдал у берегов Кубы сильное морское течение, двигалась на запад через Карибское море.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Фінансист открыл континент». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
июля

Фінансист открыл континент

Самое читаемое
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
 7 Просмотров: 18711
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
Начальника дорожной инспекции задержали за взятки - в его дворце нашли золотой унитаз
13
 Просмотров: 10890
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
Возлюбленная Богдана поразила смелым фотосетом в нижнем белье
10
 Просмотров: 6426
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
Гороскоп на 21 июля: как сделать эту среду успешной
 Просмотров: 4365
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 4212
История
Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву
Ученые установили, что ел древний человек перед принесением в жертву Просмотров: 585
Под ледником нашли оружие и кучи черепов
Под ледником нашли оружие и кучи черепов Просмотров: 558
Бронзового Ленина выставили на аукцион
Бронзового Ленина выставили на аукцион Просмотров: 99
На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена
На дне бухты нашли корабль, на который упала храмовая стена
4
 Просмотров: 378
На територии храма нашли древнего идола
На територии храма нашли древнего идола Просмотров: 117
Больше всего комментируют
7
Зеленский может быть первым президентом, который сядет в тюрьму
2
Шевченко схожий на Блохіна
2
Травятся арбузами не из-за нитратов - эксперт опроверг популярный миф
2
Оценивать качество следствия по делу Шеремета можно будет после приговора суда - Монастырский
1
Девушку не взяли на работу из-за украинского языка
Голосов: 989
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть