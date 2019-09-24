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вторник, 24 сентября 2019 10:54

Фестиваль завершили запрещенной песней

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Фестиваль завершили запрещенной песней
Кобзарь Василий Жданкин стал первым, кто после многих лет запрета публично исполнил гимн Украины Фото: Youtube

Запрещенный советскими властями гимн "Ще не вмерла Украина" впервые прозвучал со сцены фестиваля "Червона рута" 24 сентября 1989-го. Исполнил его кобзарь Василий Жданкин.

За ходом действа пристально следили Компартия, милиция и КГБ. Пытались не допустить проявлений национальных чувств, но не удалось. Именно Жданкин стал обладателем Гран-при и победителем фестиваля.

"Когда его пригласили на сцену, он совершенно неожиданно для всех начал петь запрещенный тогда гимн, позвав на помощь меня и Эдуарда Драча", - вспоминал певец Виктор Морозов.

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Во время исполнения гимна люди не испугались гебистов и развернули национальные флаги. Начались массовые задержания, которые не дали власти ожидаемого результата. Украинцы встали на путь независимости.

Первый фестиваль "Червона рута", посвященный Владимиру Ивасюку, состоялся 17 сентября 1989-го на стадионе "Буковина" в Черновцах. Продолжался 8 дней. Идея действа принадлежала журналисту Ивану Лепше. По замыслу, фестиваль должен был объединить как профессиональных певцов, так и любителей. Он принес кардинальные изменения в украинскую музыку и вывел самобытных исполнителей из тени.

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24
сентября

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