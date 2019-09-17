Крупнейший украинский фестиваль посвятили погибшему композитору

Фото: radiosvoboda.org

Первый фестиваль "Червона рута", посвященный Владимиру Ивасюку, состоялся 17 сентября 1989-го на стадионе "Буковина" в Черновцах. Продолжался 8 дней. Идея действа принадлежала журналисту Ивану Лепше.

Еще в 1987-м в гезете "Молодежь Украины" появилась его статья "То є чистая вода". В ней возмущался, что народных музыкантов называют любителями. В частности так называли и самого автора "Червоной руты", убитого за 8 лет до того, Владимира Ивасюка только потому, что он не был членом Союза композиторов СССР.

По замыслу, фестиваль должен был объединить как профессиональных певцов, так и любителей. Идею, хоть и не без сопротивления, поддержал комсомол. Концепцию разработали музыканты.

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Фестиваль принес кардинальные изменения в украинскую музыку и вывел самобытных исполнителей из тени. Также в нем видели мировоззренческий шаг к получению независимости. Там впервые публично исполнили гимн Украины и задавали неприятные для власти вопросы, такие как положение украинского языка, Чернобыльская катастрофа и тому подобное. Именно поэтому не обошлось без избиения и задержания людей милицией.

С тех пор фестиваль проходит каждые 2 года и путешествует большими городами, но больше всего вспоминают именно первый.

На заключительном концерте местная милиция преследовала любые проявления "национализма", задерживала молодых девушек, одетых в желтые кофточки и голубые юбки. Их силой выводили за пределы стадиона. В знак протеста против этого милицейского произвола прямо во время концерта выступили Марийка Бурмака и Василий Жданкин. Жданкин получил Гран-при фестиваля. Первые и вторые места в номинации рок-ансамбли: "Сестричка Вика" (Львов), "Кому вниз" (Киев), "Братья Гадюкины" (Львов). Среди певцов первое место: Эдуард Драч (Черкассы) и Виктор Морозов (Львов).