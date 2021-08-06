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пятница, 06 августа 2021 16:07

Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу

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Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии &quot;Галичина&quot;. Угрожает заблокировать страницу
Под цензуру соцсети попал пост со ссылкой на репортаж с военного мемориального кладбища на Львовщине, где торжественно перезахоронили воинов дивизии "Галичина". Его Facebook считает таким, не нарушает стандарты сообщества. Фото: Gazeta.ua

Facebook может заблокировать страницу издания Gazeta.ua после публикации на ней материала о дивизии "Галичина".

30 июля администраторы получили сообщение о том, что "из-за нарушения стандартов сообщества странице грозит отмена публикаций. Также для нее действуют ограничения, в частности на распространение контента".

Facebook скрыл со страницы сообщение с репортажем "С золотым львом на рукаве": перезахоронили воинов дивизии СС "Галичина".

Редакция обжаловала решение о блокировании публикации и получении предупреждения из-за нее через автоматическую форму обратной связи. Кроме того, написала техподдержке Facebook, где также заявила, что решение по этой публикации было ошибочным. Также сообщили о факте на электронную почту представительницы Facebook в Украине Екатерине Крук. Ответов не получили.



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Наша страница Facebook работает, ограничений публикации постов нет, однако сохраняется риск блокирования страницы.

14-ю гренадерскую дивизию фронтовых войск СС "Галичина" 28 апреля 1943 года создала немецкая оккупационная власть на территории Восточной Галичины. Подразделение входило не в общие СС, участвовавшие в карательных операциях, в частности Холокосте, а в войска СС, то есть должно было участвовать в боевых действиях на фронте.

В июле 1944 года дивизия в составе 13-го армейского корпуса четвертой танковой армии немецкой группы армий "Северная Украина" приняла участие в битве под Бродами. Это был ее первый бой. Неопытных бойцов разгромила советская Красная армия. С 11 тыс. украинских дивизионщиков погибли около 8 тыс. Большинство выживних пошли в Украинскую повстанческую армию.

Нюрнбергский процесс 1945-1946 годов не нашел доказательств совершения бойцами "Галичины" военных преступлений. Упоминания о ней нет в обвинительном акте, ни один солдат дивизии осужден не был.

В сентябре прошлого шестой апелляционный административный суд принял решение, что символика дивизии СС "Галичина" не относится к нацистской.

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