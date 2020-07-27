Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Винниченко заводил романы со многими женщинами. Фото: ukrlit.net

28 июля 1880 года в Кропивницком родился украинский политический и общественный деятель, прозаик, драматург и художник Владимир Винниченко.

Он был членом Украинской социал-демократической рабочей партии. Она была нелегальной в Российской империи. Винниченко арестовали, но он бежал за границу.

Писатель считал, что заводить романы можно с кем угодно. Но заводить семью можно только с избранницей. Ища жену, он начинал романы, испытывал любовниц и наблюдал за ними. Поддерживал отношения с несколькими одновременно. Затем использовал этот опыт в своих произведениях.

В 1907 году в Женеве Винниченко знакомится с Люсей Гольдмерштейн. У них начинается роман. С ней Владимир Винниченко через несколько месяцев едет на Капри. Проводят там весну и лето. На острове отдыхают и работают много выходцев из Российской империи. Писатель Максим Горький осуждал роман Винниченко.

Любовница беременеет. Винниченко против рождения ребенка. Убежден, сына или дочь должна родить женщина-избранница, которую он действительно любит. Впадает в депрессию и едет в Париж. Избавиться от плода врачи уже не могут. 24 октября 1908 года на Капри Люся Гольдмерштейн рожает сына и называет Владимиром.

Писатель высылает деньги, а потом предлагает усыновить ребенка. Женщину это оскорбляет, она отказывает.

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"У меня было много тяжелых переживаний, которые вновь довели мою нервную систему до плохого состояния. Вот недавно у меня умер сын при тяжелых обстоятельствах. Это крайне испортило мои нервы. Чувствую себя очень плохо", - писал в январе 1909-го Владимир Винниченко предпринимателю и меценату Евгению Чикаленко.

Мать обвиняет в смерти ребенка любовника. Угрожает отомстить, в одном из писем пишет о самоубийстве.

"Я принимаю вызов твой и нисколько не сомневаюсь в том, что ты можешь пристрелить меня, можешь поднять процесс и всеми правдами и неправдами доказывать, что я виноват в смерти нашего ребенка. Можешь выдать меня российскому правительству или обратиться к прессе. Но никакого рода мести я не боюсь, Люся", - отвечает он ей.

13 мая 1933 года украинский поэт и публицист Николай Хвылевой на 40-м году жизни застрелился в собственном кабинете. Накануне вместе с писателем Аркадием Любченко побывал на Полтавщине, где собственными глазами видел трагедию Голодомора. Из этого путешествия вернулся физически и морально разбитым.