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понедельник, 10 июня 2019 17:45

Еда для богатых - показали, как в прошлом изготавливали спагетти
18

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Работники итальянской фабрики XX в. изготавливают настоящие спагетти
Фото: Big Picture
Работники итальянской фабрики XX в. изготавливают настоящие спагетти
Работники итальянской фабрики XX в. изготавливают настоящие спагетти
Работники итальянской фабрики XX в. изготавливают настоящие спагетти
Работники итальянской фабрики XX в. изготавливают настоящие спагетти

В сети показали мастеров изготовления спагетти XX в.

Пасту считают одной из самых популярных итальянских блюд. Ее история начинается на острове Сицилия в XII в.

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Долгое время она оставалась пищей для богатых и привилегированных и только в XVIII в. промышленное производство превратило пасту в основной дешевый продукт для большинства итальянцев, передает Big Picture.

Массовая иммиграция итальянцев в Америку в начале XX в. помогла пасте завоевать огромную популярность за пределами Италии и стать национальным итальянским блюдом.

История происхождения макарон увлекательна не только благодаря интересным фактам, но и мифам и легендам, окружающим их.

Существуют легенды, относящие создание макарон к временам древних римлян, приписывавших их создание богам. А древние источники утверждают, что придумали макароны в Китае. Марко Поло привез их в Италию в 1292-м. Однако, когда Марко сказал, что "открыл" макароны в Китае, стало подразумеваться, что он обнаружил что-то новое, хотя на самом деле убедился, что у китайцев есть макароны "такие же, как у итальянцев".

Происхождение макарон относят к этрусским временам, что на 500 лет ранее возникновения китайской лапши. Однако свидетельства этому недостаточно убедительны. В одной из этрусских гробниц были найдены инструменты, похожие на иглу для шитья, - их приняли за инструменты для обматывания теста для макарон. Но, возможно, они были предназначены для чего-то другого. Первое письменное упоминание почерпнули из кулинарной книги Апикуса, куда включены рецепты лазаньи, а к XII в. макароны стали достаточно важным продуктом, чтобы привлечь внимание законодателей, следящих за качеством продуктов.

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