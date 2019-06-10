Еда для богатых - показали, как в прошлом изготавливали спагетти

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В сети показали мастеров изготовления спагетти XX в.

Пасту считают одной из самых популярных итальянских блюд. Ее история начинается на острове Сицилия в XII в.

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Долгое время она оставалась пищей для богатых и привилегированных и только в XVIII в. промышленное производство превратило пасту в основной дешевый продукт для большинства итальянцев, передает Big Picture.

Массовая иммиграция итальянцев в Америку в начале XX в. помогла пасте завоевать огромную популярность за пределами Италии и стать национальным итальянским блюдом.

История происхождения макарон увлекательна не только благодаря интересным фактам, но и мифам и легендам, окружающим их. Существуют легенды, относящие создание макарон к временам древних римлян, приписывавших их создание богам. А древние источники утверждают, что придумали макароны в Китае. Марко Поло привез их в Италию в 1292-м. Однако, когда Марко сказал, что "открыл" макароны в Китае, стало подразумеваться, что он обнаружил что-то новое, хотя на самом деле убедился, что у китайцев есть макароны "такие же, как у итальянцев". Происхождение макарон относят к этрусским временам, что на 500 лет ранее возникновения китайской лапши. Однако свидетельства этому недостаточно убедительны. В одной из этрусских гробниц были найдены инструменты, похожие на иглу для шитья, - их приняли за инструменты для обматывания теста для макарон. Но, возможно, они были предназначены для чего-то другого. Первое письменное упоминание почерпнули из кулинарной книги Апикуса, куда включены рецепты лазаньи, а к XII в. макароны стали достаточно важным продуктом, чтобы привлечь внимание законодателей, следящих за качеством продуктов.