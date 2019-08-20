Дорожники разрыли курган

В ходе ремонтных работ трассы H-14 раскопали захоронения представителей ямной культуры II - I тыс. до н.э. Фото: tsn.ua

Под трассой Н-14 "Кропивницкий-Николаев" нашли захоронение, которому более 4 тыс. лет. Ученые считают, что оно принадлежит представителям ямной культуры. Она была распространена на территории Украины в эпоху бронзового века и названа в честь обряда захоронения - в ямах без гроба.

Захоронение обнаружили строители во время ремонтных работ. Случайно задели 2 древних кургана и позвали археологов, которым помогли раскопать находку.

Исследователи обнаружили вход в погребальную камеру, которую закрывали каменные статуи - бабы. В усыпальнице нашли останки двух представителей ямной культуры времен библейского Моисея, сообщает ТСН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На кургане нашли 16 захоронений

Люди занимались преимущественно скотоводством.

"Это индоевропейцы. Они были похожи на нас, возможно, были блондинами с голубыми или серыми глазами. Если бы этот человек попал в нынешнее время, мы бы его не отличили от нас. Разве что по языку и манерами поведения", - отметил руководитель экспедиции Николай Тупчиенко.

Рядом с покойниками нашли кувшины с неизвестным содержанием и древние предметы быта.

В поселке Ялта вблизи Мариуполя Донецкой области археологическая экспедиция обнаружила находки бронзового века. Исследовали большой участок диаметром 40 м и глубиной 1 м. Исследователи проверили 8 захоронений эпохи бронзы. Это ямная, бабинская и срубная культуры и одно раннего железного века. Обнаружили много различных изделий из кости, бронзы и керамики. Наиболее ценной находкой стал скелет черногоровца, похороненного в позе всадника. Предполагают, что покойный был киммерийцем.