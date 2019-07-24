На Донбассе нашли древнее захоронение

Обнаружили захоронение киммерийца. Фото: Facebook

В поселке Ялта вблизи Мариуполя Донецкой области археологическая экспедиция обнаружила находки бронзового века.

Специалисты Мариупольского государственного университета занимались раскопками курганов, сообщают в горсовете.

Исследовали большой участок диаметром 40 м и глубиной 1 м. Исследователи проверили 8 захоронений эпохи бронзы. Это ямная, бабинская и срубная культуры и одно раннего железного века

Обнаружили много различных изделий из кости, бронзы и керамики. Наиболее ценной находкой стал скелет черногоровца, похороненного в позе всадника. Предполагают, что покойный был киммерийцев.

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Руководитель экспедиции Вячеслав Забавин рассказал, что найденные вещи уникальны. Встречаются они в такой местности крайне редко.

Волонтеры фонда "Археология" раскопали неограбленный античный склеп недалеко от поселка Яковенково на Керченском полуострове. По данным специалистов, в каменном сооружении похоронили 12 человек. Подобные могилы принадлежали представителям одной семьи или рода, которых хоронили в течение многих лет.