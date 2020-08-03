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вторник, 04 августа 2020 08:20

Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

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Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков
13-летняя Анна Франк 4 года вела тайный дневник Фото www.annefrank.org

Гестапо обнаружило тайник и арестовало 4 августа 1944-го в Амстердаме Анну Франк, автора всемирно известного литературного свидетельство скитаний евреев.

В 1933-м немецкий еврей Отто Франк решил эмигрировать в Амстердам. Отто основал фирму по производству добавок для джемов "обжечь". Его дочь вела дневник о их жизни. В мае 1940 года Гитлер захватил страну. Евреям запретили вести бизнес. Франк спешно переоборудовал в офисе своей фирмы тайные комнаты. Разрешение дали голландцы, которым он передал бизнес. Приют занимает с третьего по пятый этажи в задней части фабрики. Позже в тайник присоединились другие евреи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Истребление евреев началось с предложения Гитлера бойкотировать их предприятия

В августе 1944-го в убежище ворвалась голландская полиция. По данным голландского информатора гестапо обнаружило тайник. Евреев депортировали в польский концентрационный лагерь Освенцим. Первой умерла от голода жена Отто Франка. Анну и ее старшую сестру перевели в концлагерь Берген-Бельзен. Обе сестры погибают в марте 1945 года от вспышки эпидемии тифа. Единственный, кто выжил - Отто Франк. В январе 1945 года советские солдаты освободили его из Освенцима. Он сразу же поехал в тайник. Там супруги Гис передали ему найденный в тайнике дневник Анны.

Отто Франк издал его на голландском языке через два года, а в 1952 году произведение перевели на 67 языкаов тиражом более 16 млн экземпляров. В 1960 году в доме, где скрывалась семья Франк, открыли музей Анны Франк. В нем демонстрируется оригинал дневника.

26 марта 1933 Адольф Гитлер призвал бойкотировать предприятия евреев. Это стало началом Холокоста - массового уничтожения народа фашистами.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
04
августа

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Дневник еврейской девочки перевели на 67 языков

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