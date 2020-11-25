Дипломата считали шпионом

Венгерский дипломат Розика Швиммер. Фото: Atria Institute on women's history

25 ноября 1918 года венгерская пацифистка Розика Швиммер стала первой в истории мировой дипломатии женщиной-послом и возглавила дипломатическую миссию Венгрии в Швейцарии.

Швиммер выступала в защиту женских прав, охраны детей, мира, развила бурную пацифиста деятельность во время первой мировой войны. За это женщине пришлось покинуть воюющую Австро-Венгрию.

Во время Первой мировой войны она начала агитировать за прекращение боевых действий. В 1914 году посетила США с целью потребовать от президента Вудро Вильсона провести нейтральную конференцию, чтобы положить конец войне. Через год она приняла участие в формировании женской партии мира.

Когда Венгрия обрела независимость от Австро-Венгрии в 1918 году, премьер-министр Венгрии Михай Карои назначил Розику Швиммер на должность посла в Швейцарии. Однако ее миссия не увенчалась успехом, и Швиммер отозвали в январе 1919 года.

В 1919 году коммунисты получили контроль над правительством. Тогда Розика Швиммер выступила против возглавляемого ими режима Венгерской Советской республики, и против белых контрреволюционных сил, утратив свои гражданские права. Когда правительство Миклоша Хорти повергло Венгерскую советскую республику в 1920 году женщина сбежала в Вену, а в 1921 году в США. Швиммер поселилась в Чикаго и больше не возвращалась в Венгрию.

За ее убеждения в США Швиммер считали социалистом и шпионом. Женщине отказали в гражданстве, поэтому она до своей смерти проживала как эмигрантка.

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Заседание Всенародного Конгресса украинского населения Закарпатья провели в спортзале школы города Хуст 21 января 1919-го. На нем проголосовали за объединение с Украинской Народной Республикой. К участию в конгрессе было привлечено 420 делегатов и приглашено около 1 тыс. гостей. Они проголосовали за сосуществование в едином Украинском государстве, но с возможностью автономного управления. Одновременно было категорически заявлено о нежелании жить в Венгрии.