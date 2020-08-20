Диктатор применили химическое оружие против народа

Местное население Сирии получило поражения при вдыхании паров, через слизистые оболочки глаз, воду или пищу, при контакте с зараженными поверхностями. фото https://zn.ua

В гражданском конфликте в Сирии войска сирийского диктатора Башара Асада 21 августа 2013-го применили химическое оружие против оппозиции. По разным данным, погибло от 350 до 1700 человек.

Гражданская война в Сирии продолжалась уже более двух лет. Она началась с мирных демонстраций против режима президента Башара Асада в марте 2011 года, которые затем переросли в вооруженные столкновения повстанцев и правительственной армии. Официальный Дамаск заявил, что борется с вооруженными боевиками, финансируемых иностранными государствами.

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Атака произошла по жилым кварталам пригород Дамаска и города Гута. Войска нанесли ракетный удар с использованием зарина. местное население Сирии получило поражения при вдыхании паров, через слизистые оболочки глаз, воду или пищу, при контакте с зараженными поверхностями. Еще в 1991-го ООН запретила производство и применение зарина, признала его оружием массового поражения.

Сирийские власти обвинения в применении химического оружия полностью отвергла. Они заявили, что оппозиция таким образом пытается отвлечь внимание инспекторов ООН, которые были в стране. За три года режим Башара Асада использовал химическое оружие во время гражданской войны в Сирии 136 раз. Еще до принятия резолюции Совбеза ООН, режим Асада 33 раза использовал ядовитый газ, а после ее принятия только увеличил количество химических атак.

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