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воскресенье, 21 февраля 2021 08:20

Девушку обвинили в отношениях с чертями

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Девушку обвинили в отношениях с чертями
Англичане устроили показательный суд 1431-го над французской защитницей. "Жанна д'Арк", гравюра Альберта Линча в журнале Figaro Illustre

В королевской колокольни Руанского замка 21 февраля 1431-го начался суд над французской пленницей Жанной Д'Арк. Англичане и духовенство обвинили ее лжи и связи с дьяволом.

Девушка с детства слышала голоса Архангела Михаила и святой Екатерины Александрийской. Считала, что ее судьба - спасти Орлеан и выгнать англичан из Франции. Король Карл VI поверил ей и назначил полководцем войска в войне против англичан. Жанну схватили их союзники - бургундцы и продали англичанам. Те просто казнить Жанну боялись. Привлекли духовенство и инквизицию и публично судили.

Чтобы предоставить трибуналу авторитет, организаторы процесса пригласили 125 человек. Председательствовал епископ отец Пьер Кошон. Жанну допрашивали ежедневно, а то и два раза в день. Вопрос задавали непрерывно, иногда несколькими людьми одновременно. Ей пришлось пройти процедуру "установления невиновности" с помощью повитухи. Обвинение утверждало, что "она имела сексуальный контакт с бесами или самим Сатаной".

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Судебный процесс в Руане длился 4,5 месяца. В мае состоялся последний тайный допрос. Жанне зачитали сводный протокол. Напугали тяжелыми пытками и казнью. Она поставила на тексте отречения свое имя. Через неделю Жанна д'Арк заявила, что отреклась своих убеждений под страхом наказания.

Ее обвинили в вероотступничестве и ереси и отлучили от церкви. 30 мая 1431-го Жанну д'Арк заживо сожгли на костре. Через 25 лет после гибели ее реабилитировали и провозгласили блаженной.

Французская армия во главе с 17-летней Жанной д'Арк 12 июня 1429 победила в бою за город Жаржо. Перед тем вошла в осажденный англичанами французский город Орлеан.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
21
февраля

Девушку обвинили в отношениях с чертями

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