Депутат дал негативный прогноз по поводу признания Германией Голодомора геноцидом

Комитет Бундестага может не принять петицию. Фото: УИНП

МИД Германии выступил против признания Голодомора геноцидом украинского народа.

Депутат от правящего Христианско-демократического союза Арнольд Фаатц рассказал об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle.

Рассмотрение вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа комитет немецкого Бундестага начал в понедельник. Петиция по поводу этого набрала необходимый минимум в 50 тыс. голосов для его рассмотрения.

"МИД хочет, чтобы петицию отклонили с обоснованием, что понятие геноцид не было определено до 1951 года. По моему мнению, этот аргумент очень технократический. То же самое касается и другого аргумента - что, кроме украинцев, это искусственно устроенный голод имел и других жертв, в частности, в России, на Кавказе. Этот аргумент, по моему мнению, так же больше похож на отговорку", - заявил немецкий депутат.

Фаатц назвал такую ​​аргументацию опасной. По его мнению, она может привести к требованиям нацистов не признавать гитлеровский геноцид, который так же состоялся до определения этого понятия.

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"Это решение МИД ложное еще и потому, что это значит стать на колени перед Россией. Очевидно, никто не хочет создавать новые темы для конфронтации с Россией", - добавил парламентарий.

Фаатц подчеркнул, что в связи с оценкой МИД можно ожидать, что петиционной комитет отклонит петицию.

"Я считаю это неправильным. Коллеги, которые считают так же, вероятнее всего, подадут заявку на то, чтобы голосовать за эту петицию в Бундестаге отдельным пунктом. Но, вероятно, большинства для принятия этой петиции в Бундестаге не найдётся", - добавил он.

Комитет немецкого Бундестага приступил к рассмотрению вопроса о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Сообщил об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник в Twitter.