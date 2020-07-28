День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Сегодня отмечают День святого Владимира. Фото: "То є Львів"

28 июля церкви восточного обряда отмечают День святого Владимира. Согласно летописям, в этот день 988 года состоялось крещение Руси князем Владимиром Святославичем.

Люди со слабым зрением или тяжелобольные просят здоровья. Верят, что князь был почти слепым, но после крещения вылечился. Христиане молятся об избавлении от врагов, укреплении в вере и прекращении вражды.

В этот день следует воздержаться от ссор, обид, зависти, злобы и других негативных эмоций.

Нельзя выполнять большую работу по дому. Не нужно устраивать шумные застолья, переедать и злоупотреблять алкоголем.

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По приметам, если с утра прошел дождь, то дальше будет солнце.

Ветер южный - погода солнечная.

Липа пожелтела - к поздней осени.

Если другие деревья стали желтыми ранее липы - осень наступит раньше обычного.

Ветер с юга - будет дождь.

Если гром гулкий - также к дождю.

Вечером туман - завтра пойдет дождь.

Кузнечики в поле громко стрекочут - к жаре.

28 июля 1880 в Кропивницкому родился украинский политический и общественный деятель, прозаик, драматург и художник Владимир Винниченко. Он был членом Украинской социал-демократической рабочей партии, которая была нелегальной в Российской империи. Винниченко арестовали, но ему удалось бежать за границу.