День победы сделали выходным в 1965 году

В первые годы после войны парады не проводились. Фото: liders.rusarchives.ru

9 мая 1945 на Центральном аэродроме им. М. В. Фрунзе приземлился Ли-2 с экипажем Алексея Семенкова. Доставил в Москву акт о капитуляции нацистской Германии.

Поэтому этот день выбрали официальной датой победы СССР над нацистской Германией.

День объявили выходным. Имел такой статус до 1947 года. Вместо него выходным объявили Новый год. За 20 лет после окончания войны провели один военный парад.

В 1965 году 9 мая снова сделали выходным. Начали проводить военные парады.

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Сейчас Денть победы празднуют в России, Израиле и в других республиках бывшего СССР. Вместо него было введено государственный праздник День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

8 мая в Украине в четвертый раз отмечают День памяти и примирения. 9 мая - День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вспоминают жертв 1939-1945 годов. Это был самый кровавый вооруженный конфликт в мировой истории. Погибли от 50 до 85 млн человек, в том числе 8-10 млн украинцев.