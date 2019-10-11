Декомунизують станцию метро

Станцию переименуют в "Турбоатом". Фото: istpravda.com.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о переименовании станции харьковского метро "Московский проспект" на "Турбоатом".

"Коллектив завода сегодня обратился в горсовет с таким предложением и оно будет рассмотрено на ближайшей сессии 16 октября. Лично я поддерживаю", - написал Кернес 10 октября в Telegram.

"Турбоатом" - флагман нашего машиностроения, известный во всем мире, достойно проходит все трудности, выходит на новые рынки. Уверен, что топонимическая комиссия и депутаты проголосуют "за", - заявил городской голова.

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Станция "Московский проспект", расположенная на Холодногорско-Заводской линии харьковского метро. Была открыта в 1975 году.

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