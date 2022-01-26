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среда, 26 января 2022 20:30

Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк

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Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Иван Патриляк: "Мы уже не сельское общество, а урбанизированное сообщество. Это дает мобильность". Фото: Тарас Подолян

В ХХ веке выработалось общее представление о географии и территории Украины. Общество эволюционировало от пассивного сельского до урбанистического и мобильного. В последние 30 лет причиной социальных взрывов были не социальные, а политические проблемы.

Историк Иван Патриляк в интервью журналу "Країна" сравнил современную Украину с периодом Освободительной борьбы.

"В 1917-1921 годах наша общественность на 80 процентов состояла из жителей сел. Украинская интеллигенция была очень узкой прослойкой в городах, разорванной с селами, — говорит он. — Село не понимало города. Для него государство — "земля без хлопа и пана". А последними были все городские. Социальная проблема тогда превышала национальную".

Сейчас социальные вопросы не столь острые. В последние 30 лет все большие общественные взрывы и революции связаны с политическими проблемами, отмечает историк. "Не с повышением цен, как было недавно в Казахстане, а с отсутствием справедливости, как во Врадиевке (летом 2013-го в городе Николаевской области вспыхнули протесты из-за изнасилования, совершенного офицерами милиции. — Gazeta.ua), или из-за языка и выбора направления движения на Запад или Восток. Теперь другой уровень образованности населения. В Российской империи было 80 процентов неграмотных. Украинского образования не было, а учиться на русском не видели смысла — сеять хлеб это не помогало", — говорит он.

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Мы уже не сельское общество, а урбанизированное сообщество. Это дает мобильность, отмечает Патриляк. "У меня в доме на Позняках 574 квартиры. Представьте, что такое село на 570 домов – десятки гектаров земли. Люди были рассредоточены. Сейчас сконцентрированы на нескольких сотнях метров. Если выйдут из квартир – это уже будет митинг. Не говоря о средствах коммуникации".

Уровень образованности, мобилизации городов, количественный и качественный состав интеллигенции, украинский административный аппарат, армейское офицерство, четко очерченные границы — это все преимущества, которые мы получили после 1991-го, говорит он.

"Еще в советское время появились общие представления о географии и территории Украины. Это очень важно. Когда мы в Киеве читаем, как что-то произошло в Ужгороде, нам это болит больше, чем когда что-то случилось в Гомеле, хотя этот город за 100 километров. А Ужгород – за 700. Нас в ХХ веке съели, но не переварили, по словам Вольтера. Империя вынуждена была играть. Пример – украинизация 1920-х. Даже в самые плохие годы Украину не превратили в федеральный округ. После Второй мировой войны, присоединив западноукраинские земли, никогда не находившиеся в составе Российской империи, Москва окончательно надорвалась", — заключает историк.

Полное интервью с Иваном Патриляком читайте в журнале "Країна".

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16 июля 1990 года Верховный Совет Украинской PCP принял Декларацию о государственном суверенитете Украины и постановление "О Дне провозглашения Независимости Украины". В следующем году внесли изменения в Кодекс законов о труде, в результате чего в списке праздничных дней появилась запись: "16 июля - День Независимости Украины". Его отпраздновали только раз - в июле 1991 года.

24 августа 1991 года Верховный Совет Украинской ССР принял Акт провозглашения Независи-мости Украины, который 1 декабря подтвердил народ на Всеукраинском референдуме. Возникла необходимость изменить дату празднования Дня Независимости Украины. 20 февраля 1992 года Верховная Рада Украины приняла постановление "О Дне Независимости Украины", которым установила дату 24 августа.

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