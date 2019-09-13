"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке

Продолжительное правление королевы Виктории, которая правила Великобританией с 1832-го по 1901 год, с точки зрения сексуальности, было очень противоречивым. Наряду с массой запретов и ограничений, такими как поцелуи между супругами в губы, в стране процветали детская проституция и порнография. Как уживались ханжество и разврат в одну и ту же эпоху?

Викторианский секс в браке

В викторианскую эпоху считали, что материнство — это важнейшая цель жизни женщины в браке. Любая особа женского пола появлялась на свет только ради того, чтобы родить наследника. Только этой благой целью можно было оправдать такое недостойное занятие, как секс.

Но даже вступая в половую связь с законным супругом, дама викторианской эпохи должна была соблюдать множество различных правил. Раздеваться при муже было аморально, поэтому для этих целей в спальнях устанавливали специальные ширмы. В книге "Советы по сексу для мужей и жен", написанной Рут Смизерс в 1894 году, женщинам давались следующие советы:

Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно. В противном случае приличный брак превратится в оргию и пиршество плоти и похоти. Мудрая жена позволяет лишь два кратких занятия сексом в неделю, и со временем она должна приложить все усилия, чтобы это количество стало меньше. Скажитесь больной, сонной или скажите, что у вас болит голова."

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