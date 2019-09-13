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суббота, 14 сентября 2019 01:35

"Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно": каким был секс в XIX веке
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В XIX веке в Англии издавали десятки книг с советами для женщин. Например, книга «Божественный брак или Советы для юной жены и матери» пользовалась большим спросом. Это были своеобразные «инструкции» для юных и не очень особ, в которых детально рассказывалось о том, как происходит близость между мужчиной и женщиной и как нужно себя вести в семейной жизни в тех или иных житейских ситуациях.
Женщине полагалось много рожать, причем делать это нужно было как можно чаще. Предполагалось, что удовольствие в постели — это удел сильного пола, а женщина о подобных глупостях думать не должна. По мнению викторианских экспертов, чрезмерное возбуждение чревато ужасными последствиями. В одном источнике, опубликованном в середине XIX века, было сказано, что «девы деликатного телосложения могут получить смертельную травму».
Считалось, что возбуждение скапливалось в женском организме в виде «нервной силы» и со временем приводило к слепоте или безумию. Единственной допустимой позой в семейном сексе была миссионерская, а занятия любовью стоя или на коленях всячески порицались.
Доктор Джеймс Эштон писал о неприемлемых позах: "Ни одна женщина не станет совершать подобный половой акт, потому что она не получит от него никакого удовольствия. Женщинам следует держать ноги идеально прямыми во время секса и не сгибать колени. Любое неестественное исполнение супружеского долга приведет к болезням женщины."
Проституция. Но наряду с пуританством, подобного расцвета продажной любви как в XIX и начале XX столетия Туманный Альбион не знал никогда. Точного количества проституток, работавших в те времена в Лондоне, не назовет никто. Мнения историков расходятся и можно услышать цифру и 8, и 80 тысяч. Наиболее распространенной причиной занятий проституцией была нищета.

Продолжительное правление королевы Виктории, которая правила Великобританией с 1832-го по 1901 год, с точки зрения сексуальности, было очень противоречивым. Наряду с массой запретов и ограничений, такими как поцелуи между супругами в губы, в стране процветали детская проституция и порнография. Как уживались ханжество и разврат в одну и ту же эпоху?

Викторианский секс в браке

В викторианскую эпоху считали, что материнство — это важнейшая цель жизни женщины в браке. Любая особа женского пола появлялась на свет только ради того, чтобы родить наследника. Только этой благой целью можно было оправдать такое недостойное занятие, как секс.

Но даже вступая в половую связь с законным супругом, дама викторианской эпохи должна была соблюдать множество различных правил. Раздеваться при муже было аморально, поэтому для этих целей в спальнях устанавливали специальные ширмы. В книге "Советы по сексу для мужей и жен", написанной Рут Смизерс в 1894 году, женщинам давались следующие советы:

Давайте мало, давайте редко и, главное, неохотно. В противном случае приличный брак превратится в оргию и пиршество плоти и похоти. Мудрая жена позволяет лишь два кратких занятия сексом в неделю, и со временем она должна приложить все усилия, чтобы это количество стало меньше. Скажитесь больной, сонной или скажите, что у вас болит голова."

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