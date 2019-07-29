Дайверы наткнулись на золотые украшения

Автор: livescience.com Археологи проводят подводные исследования древнего города Гераклиона

Археологи нашли остатки храма, золотые украшения и монеты в затонувшем древнеегипетском городе Гераклион. Его обнаружили еще в 2000-м. С тех пор ученые открывают его тайны.

Команду дайверов возглавляет археолог Франк Годьо. Именно он открыл город 19 лет назад. С помощью новейших инструментов сканирования ученые получили изображения большого количества артефактов, находящихся на морском дне. Некоторые из них удалось исследовать и достать. Кроме монет и золотых украшений, исследователи вытащили на сушу кусок церемониальной лодки длиной 13,5 м. Ее использовали в обрядовых целях, сообщает Live Science.

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Сокровища, обнаруженные в Гераклионе, датируются эпохой царя Птолемея II, который правил в 283- 46 гг. до н.э. Рядом с ними обнаружили гончарные изделия.

Вместе с Гераклионом ученые исследовали подводный город Канопус в заливе Абу-Кир, неподалеку Александрии. Там нашли древний строительный комплекс.

Всего за последние 15 лет археологи обнаружили 64 корабля, 700 якорей, казну золотых монет, 5-метровые статуи и руины храма бога Амона.

Автор: livescience.com Золотая монета времен царя Египта Птолемея II

Автор: livescience.com Золотая серьга поднятая со дна Гераклиона Египетского

В древности гавань города Гераклиона, как называли его в Древней Греции, служила воротами в Египет. В данный момент ее изучают сотрудники Оксфордского центра морской археологии совместно с Министерством древностей Египта. В древности в гавани Гераклиона перегружали прибывшие в Египет суда для дальнейшей перевозки их по Нилу. Помимо судов, под водой были найдены монеты, афинские торговые весы, статуи египетских богов, таких как Осирис, Исида и Гор. "Гераклион играл важную роль в торговле восточного Средиземноморья, так как этот город был первой остановкой для иностранных купцов на египетской границе", - сказал Ванн дер Уилт из Оксфордкого университета.