Чудаки и инвалиды: кого показывали в цирках в 1970-х

Фото: cameralabs.org

В сети опубликовали фото бродячих цирков и традиционных карнавалов в США в 1970-1980-х. Они принадлежат фотографу Рендалу Левенсону, который 10 лет документировал финал эпохи фрик-шоу.

На его фото можно увидеть знаменитых циркачей того времени: двуликого, самую маленькую мать в мире, Вилли Ингрэма по прозвищу Лупоглазый, человека-черепаху, татуированную Анну Гибонс, пишет Cameralabs.

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Художник снимал не для того, чтобы вызвать у зрителя сочувствие или жалость, а чтобы подчеркнуть уникальность каждой личности.

"Я фотографировал фриков как обычных людей и понял, что большинство из них довольно благородный народ. Для многих главная трагедия в жизни была связана не с их собственными физическими недостатками, а с тем фактом, что ген передавался их детям. Скажу, что все они отчаянно хотели приобщиться к внешнему "нормальному" обществу: иметь дом, семью. За сценой друг для друга они были просто обычными людьми, и большинство из них были очень умными ". - рассказывал Рендал.

Рэндал Левенсон родился в Уичито-Фолс, штат Техас, в 1946-м. Проникся интересом к фотографии во время пребывания на Аляске в 1960-х, учился в Брауновском университете и изучал фотографию в Школе дизайна Род-Айленда.