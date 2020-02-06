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четверг, 06 февраля 2020 16:21

Чтобы не репрессировали - обнаружили артефакт, скрытый хитрым способом

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Чтобы не репрессировали - обнаружили артефакт, скрытый хитрым способом
В Виннице обнаружили оригинальную памятную доску музея Михаила Коцюбинского. Фото: vinnitsa.info

В Винницком литературно-мемориальном музее имени Михаила Коцюбинского презентовали памятную табличку, которую открыли 8 февраля 1927-го, в день основания учреждения. До сегодняшнего дня артефакт считали потерянным.

Его нашли, перевернув каменную табличку, которую, как считали, поместили на место старой позже. Догадка, что доску просто перевернули, написав на обратной ее стороне другой текст, возникла в 2017 году. Тогда команда Центра истории Винницы нашла в фондах кинофотоархива имени Пшеничного в Киеве видео с открытием музея. Так смогли сравнить узоры тогдашней таблички и современной доски, обнаружив совпадение рельефа, сообщает Винниця.info.

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Таблицу демонтировали и обнаружили старую, стилизованную украинским модерным шрифтом надпись: "Здесь 5 [17] сентября 1864 года родился и жил [с перерывами] до 1897 года украинский писатель Михаил Коцюбинский". Надпись спрятали и выбили с другой стороны упрощенное "Здесь родился и жил Михаил Коцюбинский". Предполагают, что причиной изменения таблички стало массовое сворачивание украинизации в УССР и репрессии в отношении украинцев.

Так музейщики сохранили от уничтожения артефакт для потомков.

Литературно-мемориальный музей имени Михаила Коцюбинского основали историк и краевед Валентин Отамановский и брат Михаила Фома Коцюбинский. За 3 года до этого вместе возглавляли комиссию по увековечению памяти выдающегося украинского писателя.

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