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суббота, 20 марта 2021 12:56

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе
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Знаменитый украинский государственный, военный деятель и меценат Иван Мазепа родился 20 марта 1639 на хуторе Мазепинцы возле Белой Церкви. Сегодня отмечают 382 годовщину со дня его рождения.

Историческая фигура гетьмана Ивана Мазепы на протяжении более 3-х веков остается одной из самых резонансных в украинской истории. В значительной степени "благодаря" мощной российской пропаганде, которая до сих пор пытается очернить гетмана, пытавшегося объединить Украину и вывести ее из-под влияния Российской империи. Историография государства-агрессора традиционно называет гетмана предателем.

Автор: Ольга Стенько
  В музее "Поле Полтавской битвы" экспозицию, посвященную деятельности украинского гетмана, украшает картина "Апофеоз Ивана Мазепы" художника Игоря Гречановская
В музее "Поле Полтавской битвы" экспозицию, посвященную деятельности украинского гетмана, украшает картина "Апофеоз Ивана Мазепы" художника Игоря Гречановская

А начал кампанию по демонизации Ивана Мазепы московский царь Петр I, производивший многочисленные указы и манифесты с целью дискредитации гетмана и его сторонников. Три века Мазепу поносили в имперских и коммунистических изданиях. В сознании многих еще российские имперские мифы господствуют как неоспоримая истина. Они и сейчас лежат в основе многих российских школьных учебников.

Но историческая наука свидетельствует о стремлении Ивана Мазепы объединить Украину обеих сторон Днепра, построить экономику Гетманщины и укрепить ее обороноспособность. За 22 года своего гетманства Иван Мазепа успешно способствовал развитию образования и искусства. Дал шанс на сохранение Гетманщины с ее вольностями и привилегиями, вдохновил и стал примером для подражания последующими поколениями борцов за независимость Украины.

В музее "Поле Полтавской битвы" открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды
Фото: Ольга Стенько
В музее Полтавской битвы открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды
В музее Полтавской битвы открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды
На карте мира отмечены топонимы, связанные с Иваном Мазепой
В музее "Поле Полтавской битвы" отдельный стенд посвящен увековечению памяти Ивана Мазепы

В общем проект Украинского института национальной памяти и Государственного историко-культурного заповедника "Поле Полтавской битвы" опровергли мифы о гетмане Украины Иванк Мазепе на основании исторических источников и исследований.

Подлинные факты об Иване Мазепе представили на тематической выставке.

Миф 1. "Гетман Иван Мазепа предал московского царя Петра I"

В "Указе всему войску запорожскому" Петр І обвинил гетмана Ивана Мазепу в том, что он "изменил нам, великому государю, без всякой данной ему к тому причины и переехав к королю Шведскому". Русская историография во все времена толкует вооруженное выступление украинских казаков во главе с гетманом Иваном Мазепой против московского господства как единоличный акт гетмана - "предательство" ради собственной пользы.

Но еще до союза с Карлом XII гетман обосновал казачеству мотивы изменения своего политического курса и войны за независимость. Что делает он это не для частной пользы, но "для общего блага матки моей Отчизны бедной Украины, всего войска Запорожского и народа украинского, и для роста и расширения прав и вольностей войсковых".

Сие совершили не для одной своей особы, но и всей совета Украины

Единственным московским документом, в котором признается, что Мазепа руководствовался не собственными, а общеукраинскими интересами, является письмо Александра Меншикова Петру I, в котором он сообщил царю о переходе гетмана на шведскую сторону, указав о его истинных намерениях и мотивации поступка: "Понеже когда он сие сделали, то не для одной своей особы, но и всей совета Украины ".

Иностранные дипломаты признали украинскую шведский союз справедливым и законным. В частности, представитель французского правительства в Константинополе Фериоль писал: "Казаки не являются естественными подданными царя, они только подверглись бы под его протекцию, и никто не может обвинять их за то, что видя, как уничтожают их вольности, они подняли восстание".

Автор: Ольга Стенько
  "Составной новой российско-украинской войны является пропаганда. Для уничтожения нашей государственности и возвращение Украины в состав империи, используя ложь, искажение фактов, манипуляции и дезинформации страна-агрессор аннексировала Крым и оккупировала отдельные районы Донбасса.", - директор УИНП Антон Дробович
"Составной новой российско-украинской войны является пропаганда. Для уничтожения нашей государственности и возвращение Украины в состав империи, используя ложь, искажение фактов, манипуляции и дезинформации страна-агрессор аннексировала Крым и оккупировала отдельные районы Донбасса.", - директор УИНП Антон Дробович

Миф 2. "Иван Мазепа стремился отдать Украину на растерзание Польши"

В "Указе ко всем жителям Малой России" от 28 октября 1708 года Петр обвинил Ивана Мазепу в том, что гетман подписал договор с польским королем Станиславом Лещинским - сторонником шведского короля Карла XII о передаче Украине Польши. Этот стандарт-клевета постоянно повторялся и в последующих по времени указах и манифестах московского царя.

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Важным источником для выяснения этого вопроса являются труды Вольтера: "История Карла XII, короля Швеции" и "История Российской империи при Петре Великом". У них нет упоминаний о каких-либо договора между Иваном Мазепой и Станиславом Лещинским. Вольтер некоторое время находился при дворе Лещинского и имел неограниченные возможности для общений. Постоянно, получив новую информацию, вносил коррективы в свои прижизненных переизданных работ, но ни разу не упомянул о украинский-польский договор.

Миф использовала польская пропаганда, а впоследствии приняла к употреблению и русская

Украинский историк на шведской эмиграции Богдан Кентржинський в монографии "Мазепа", написанной на основе архивных документов Стокгольма и Упсалы, снял все обвинения с гетмана о передаче Украине под власть Польши. Историк отметил, что "так называемый тайный союз Станислава Лещинского и Ивана Мазепы можно отнести к области легенд. Это был чистейшей пробы миф, который в 1705-1708 годах с тактической целью использовала польская пропаганда, а затем его приняла к употреблению и российская".

Польские и украинские историки разных времен на основании солидной источниковой базы доказали неоднократно доказали, что Мазепа не заключал договор с Лещинским.

Автор: Ольга Стенько
  В музее Полтавской битвы открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды
В музее Полтавской битвы открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды

Доктор исторических наук, в том числе работала с документами "Батуринского архива" Мазепы, Татьяна Таирова-Яковлева отмечает: "Лещинский всегда вызывал у Мазепы негативную реакцию. Мазепа намеревался с помощью шведов создать независимое княжество. Ни о каком подчинения полякам речь не шла".

Миф 3. "Украинско-шведского договора не существовало"

Союз Украины со Швецией опирался на давнюю традицию со времен древней Киевской государства - Руси. Особенно плодотворной была украинская-шведская сотрудничество между гетманом Богданом Хмельницким, с одной стороны, и королевой Кристиной и королем Карлом Х Густавом, с другой. Военно-политический союз между Швецией и Украиной был заключен 6 октября 1657 в Корсуне после смерти Хмельницкого гетманом Иваном Выговским и королем Карлом Х Густавом.

Гетман Иван Мазепа и король Карл XII продолжили дело предшественников, заключив 29-30 октября 1708 в Горках военно-политический договор. Оригинал его не сохранился. После Полтавской битвы шведы уничтожили бумаги полевой канцелярии, чтобы важные документы не попали в московские руки. Но содержание союзного договора можно реконструировать как с украинскими, так и шведскими источниками.

Договор соответствовал типу союзного договора двух суверенных государств

27-28 марта 1709 году в Великих Будищах было заключено вторая украинская-шведское соглашение между гетманом Мазепой и кошевым атаманом Запорожской Сечи Гордиенко, с одной стороны, и королем Карлом XII, с другой. Этот договор повторял пункты, подписанные 1708 года, но и были добавлены новые, в частности шведский король обязался не заключать мирового соглашения с московским царем, пока не освободит из-под московской власти Украины и Запорожья. Договор имел двусторонний международный характер, соответствовал типу союзного договора двух суверенных государств.

Автор: Ольга Стенько
  В музее Полтавской битвы открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды
В музее Полтавской битвы открыли выставку, посвященную Ивану Мазепе и развенчали мифы российской пропаганды

Миф 4. "Ивана Мазепу не поддержало большинство украинского населения и казачества, сохранив верность московскому царю"

В манифестах Петра I, а позже в российских и советских монографиях насаждалась тезис о том, что украинский народ и большинство казацкого войска не поддержали гетмана Ивана Мазепу. На самом деле по приказу Петра I был запущен механизм так называемых "клятвенных обещаний" - верноподданных челобитных царю, которые заставляли подписывать представителей городского самоуправления, церковных иерархов, рядовых священников.

Эти "верноподданные" обращение были написаны в городах и городках на подконтрольной московитам территории. Напуганные уничтожением Батурина, кровавыми расправами в Глухове и Лебедине, жители Прилук, Лубен, Лохвицы, Миргорода, Варвы, Серебряного, Ичне, Новгород-Северского усердно клялись в верности царю.

По приказу Петра I был запущен механизм так называемых "клятвенных обещаний"

Московская пропаганда и тогда, и сейчас трактует это как массовое волеизъявление украинский, свидетельство его верности Петру I, "вековечной дружбе с российским народом". Анализ же текстов этих документов свидетельствует, что они одинакового содержания, за исключением населенного пункта и фамилий подписантов.

Автор: Ольга Стенько
  "Мифы, которые создает и совершенствует Россия, покрывают почти все поле украинской истории", - считает доктор исторических наук Виктор Брехуненко.
"Мифы, которые создает и совершенствует Россия, покрывают почти все поле украинской истории", - считает доктор исторических наук Виктор Брехуненко.

Но несмотря на все попытки царя, политика Ивана Мазепы нашла большую поддержку в казацкой старшины. В восстании мазепинцив приняли участие до 40 тыс. казаков. В марте 1709-го к гетману присоединились 8 тыс. запорожцев во главе с кошевым атаманом Костем Гордиенко. В апреле-мае под булавой Мазепы были 5 городовых и охотницких полков.

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Это, по определению известного украинского историка Александра Оглоблина, "было настоящим триумфом политики Ивана Мазепы. Под властью гетмана Мазепы соединялась снова большая часть украинской территории - Левобережье, Правобережье и Запорожье. Гетману наконец удалось преодолеть вечную запорожскую оппозицию и получить поддержку этого азиль украинского вольности ".

Миф 5. "Анафема Мазепе - наказание гетмана-отступника"

Наложение анафемы на Ивана Мазепу Русская православная церковь до сих пор активно использует с целью очернить гетмана с помощью одного из психологически сильных аргументов - религиозного. Рассчитывая, что в глазах украинский-христиан проклятие Церковью служить неоспоримым доказательством того, что гетман - предатель высшей пробы, а его действия - противные Богу. Инициатора анафемы Петр І не интересовало вопиющее несоответствие действа церковным канонам, ведь при всем желании не найти в богатейшем наследии Ивана Мазепы дел, за которые он мог бы быть предан анафеме.

Автор: Ольга Стенько
  "В те времена основные государственные новости простые люди узнавали в церквях. Поэтому царь приказал объявить Мазепе анафему, чтобы донести до украинцев, что гетмана объявили предателем империи", - архиепископ Полтавский и Кременчугский ПЦУ Федор
"В те времена основные государственные новости простые люди узнавали в церквях. Поэтому царь приказал объявить Мазепе анафему, чтобы донести до украинцев, что гетмана объявили предателем империи", - архиепископ Полтавский и Кременчугский ПЦУ Федор

31 октября 1708 в письме к митрополиту Рязанскому Стефану Яворскому царь приказал "публично в саборной церкви проклятие предать" Мазепу.

Анафема происходила в начале ноября 1708 одновременно в Глуховском соборе Святой Троицы в присутствии Петра I и в Успенском соборе московского кремля в присутствии царевича Алексея Петровича. Ее провозгласили Ивану Мазепе не за преступления, совершенные против церкви, а за политический шаг - попытку выйти из-под протектората Московского царства.

Мотивационная часть анафемы является перечнем заслуг Мазепы

Стефан Яворский сочинил текст анафемы таким образом, что заключительное проклятие совсем не вяжется с мотивационной частью. Которая, по сути, является сплошным списком заслуг Мазепы. Особенно зловещей анафема выглядела из-за того, что меценатские мероприятия гетмана относительно церкви признавал и сам московский царь, утверждая, что Мазепа "великой строитель оных был святым церквам".

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Уже на следующий день после провозглашения анафемы Стефан Яворский написал проповедь, в которой пророчил, что на Московию упадет гнев за грехи ее правителя. Сама процедура анафематствования была неканонической: анафему провозгласили без соборного решения православной церкви. К тому же, другие патриархаты никогда ее не признавали.

В официальном заявлении Вселенского патриархата, провозглашенном на Всемирном совете церквей в Женеве в 2018 году, назвали анафему средством политико-идеологических репрессий.

"Вселенский патриархат не признавал канонической анафему, которая была наложена на украинского гетмана Ивана Мазепу Русской православной церковью", - говорится в заявлении Патриархии.

Гетман Войска Запорожского Иван Мазепа родился 20 марта 1639-го на хуторе Мазепинцы в Белоцерковском районе Киевской области.

В молодости служил при дворе польского короля Яна II Казимира. Он отправил Мазепу учиться за границу. Так, украинец посетил Германию, Францию, Италию и Австрию. 1662-1669 годах возглавил дипломатические миссии в Украине, Османской империи и Московии.

С 1663-го жил в родовом имении в селе Мазепинцы, от отца унаследовал должность чиновника черниговского полка. Затем поступил на службу к гетману Петру Дорошенко.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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марта

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