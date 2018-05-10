Что делать с мужем после работы - советы женских изданий 1930-50-х

Фото: ukr.media

Показали фотографии и советы, которые печатали женские журналы прошлого века. Писали, как достичь семейного счастья.

В 1930-1950-х идеальная жена должна быть опрятной, ухоженной, привлекательной. У нее дома идеальный порядок, а дети - тихие и ухоженные.

Советы для свиданий

"Не веди себя провокационно с другими мужчинами. Последней каплей будет переборщить с ликером. Тогда мужчина точно никогда тебе не перезвонит!"

"Не будь сентиментальной и не пытайся заставить его сказать то, чего он говорить не хочет, используя эмоциональное давление. Мужчины не любят слезы. Особенно в публичных местах".

"Не сиди в небрежной позе. Кроме того, ты никогда не должна выглядеть скучающей, даже если тебе действительно скучно. Будь живой. И, если тебе нужно пожевать жвачку, не рекомендуем, то делай это тихо, с закрытым ртом".

"Мужчины не любят женщин, которые берут их носовые платки и поправляют с их помощью свою помаду. Поправляйте свой макияж одна, не там, где он может тебя увидеть".

"Мужчина всегда делает заказ. Никогда не проси официанта что-то для себя".

Заповеди "Как быть хорошей женой" из книги Эдварда Подольского 1943 года "Секс в супружеской жизни":

"Не тревожь своего мужа мелочами и жалобами, когда он возвращается домой с работы.

Будь хорошим слушателем, позволь ему рассказать о своих проблемах - твои покажутся мелочами по сравнению с его.

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Помни, что твоя главная работа - поддерживать его эго (которое и без того страдает на работе).

Позволь ему расслабиться перед ужином. Обсуждай семейные проблемы только после того, как "внутренний мужчина" будет доволен".

В книге 1951 года "Хороший секс и счастливый брак" автор Генри Альфред Тирер выступает еще более конкретно:

"Не спрашивай мужа. Это называется "пилить".

"Я свято верю в то, что семейное счастье чаще всего бывает разрушено привычкой "пилить". Мужчина может выдерживать длительное время, но шанс того, что ему надоест, растет с каждым разом. Если ему нужен мир, чтобы жизнь его была выносимой, ​​он будет искать его повсюду - в том числе и за пределами своего дома".

"Если мужчина склонен поговорить и объяснить ей какие-то вещи, она должна обладать хотя бы минимальными знаниями того, что именно интересует его", пишет сайт ukr.media.

Приготовленная пища должна быть безупречной

Статья "Справочник хорошей жены" 1955 года рекомендует:

"Ужин должен быть готов. Планируй заранее, даже за вечер, чтобы ужин был совершенен. Это способ дать ему знать, что ты заботишься о нем и его потребностях. Большинство мужчин голодны по возвращению домой, и необходимо встретить его любимым блюдом".

Твои дети должны быть идеальными

"Приготовь детей. Потрать несколько минут, чтобы вымыть руки и лица детей (если они маленькие), причеши их и, если необходимо, переодень. Они - маленькие сокровища, и ему бы хотелось видеть, как они играют свои роли. Играть они должны тихо . До его прихода ты также должна снизить громкость стиральной машинки и пылесоса".

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Ты должна быть само совершенство

"Приготовься к его приходу. Отдохни 15 минут, чтобы выглядеть посвежевшей. Обновления макияж, уплетать в волосы ленту. На уставших от работы людей он уже насмотрелся".

"Твои руки должны быть как шелк".

Доктор Уильям Робинсон пишет:

"В случае, если муж "сходил налево", вот тебе проверенный совет. Прости и забудь. Или даже просто делай вид, что ничего не знаешь. Это не значит, что он больше не любит тебя. Он может любить тебя так же сильно, как прежде, или даже больше".

Фотограф Карл Бергамаско занимался фотографированием танцовщиц. С 1850-х годов он увлекся фотографией. Открыл в Петербурге собственно фотоателье. В 1863 году в Российской Империи Бергамаско получил титул "фотографа Императорских театров". Создал серию фотографий российских танцовщиц.