Что делать, чтобы не убила молния - сегодня Юрьев день

Сегодня отмечают день Георгия Победоносца, который в народной традиции обычно назывался Егория или Юрием - Юрьев день.
Вспоминают Георгия, который жил в ІІІ веке. Он уничтожил идолов в храме Аполлона и смог обратить в христианство жену римского императора - Александру. Его же почитают за победу над змеем, опустошал земли.
В этот день украинцы выгоняли скот на пастбища. Кормили цветами - юрочками, чтобы животные давали много молока.
Нельзя ничего вязать в день Юрия и даже просто держать в руках изделия из шерсти - волки всех овец в стаде перегрызут.
По народному поверью, Юрий Весенний обладает волшебными ключами, которыми открывает весеннюю землю и выпускает росу, отчего начинается бурный рост трав: "Юрий землю отпирает".
Земля уже успевает прогреться и готова к посеву теплолюбивых овощей. Сеяли огурцы, тыквы, дыни и арбузы.
В это время прилетают ласточки: "Ласточка прилетела, скоро гром загремит".
Нельзя кричать и ругаться в этот день - может убить молния.
На ночь вывешивали влажное полотенце. Если утром он высохнет - урожай огурцов будет богатым.
В некоторых селах Закарпатья на Юрьев день украшали дома березовым ветвями, молодежь обливалась водой.
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Народные приметы на 6 мая:
Юрий - с теплом, то Николай (22 мая. - Gazeta.ua) - с кормом.
На Юрия мороз, то родится овес.
Теплая погода на Юрия - скоро лето наступит. Сильный дождь на Юрия - травы много вырастет.
Комары 6 мая в стаи сбиваются - жди потепления в ближайшее время.
Выступила роса - будет хороший урожай проса. Если идет снег или град, на деревьях заметный иней - гречка родит. Дождь предвещает, наоборот, неурожай гречки, но отличный рост хлеба.
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Ясно, безветренное утро 6 мая - ранние посевы будут удачными, и можно будет собрать богатый урожай. Если погода сначала была плохой, но в течение дня улучшилась - удачными будут поздние посевы.
Ночь с 6 на 7 мая очень теплая - хлеб успеет созреть до первых морозов.
Дует южный ветер - будет богатый урожай. Северный ветер 6 мая предвещает ранние заморозки осенью.
27 мая 2018 года украинцы будут отмечать Святую Троицу. Она приходится на 50-й день после Пасхи.
В этот день святых апостолов, последователей Иисуса Христа, сошел Святой Дух, и символизирует триединство Бога. Он послал апостолам дар говорить на разных языках. И именно Троица считается днем рождения Церкви. Неделя после нее называется "Зелеными праздниками".
Все православные храмы в этот день украшены ветвями березы, сирени, клена - они символизируют обновление души.
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