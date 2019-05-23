Чествуют покровителя брака и собирают травы - сегодня Симона Зилота

В древности 23 мая начинали активно собирать лекарственные растения Фото: myshopify.com

День Симона Зилота отмечают 23 мая. Вспоминают апостола Симона Канонита - покровителя кладоискателей, брака и земледельцев.

Именно на его брачном пиру Иисус Христос совершил свое первое чудо - превратил воду в вино.

В древности в этот день женщины начинали собирать лекарственные травы. Для этого проводили обряды. Зелье следовало заготавливать еще до восхода солнца, когда не упала роса. Женщины шли к потайным местам, "где петуха не слышно и куда не доносится собачий лай".

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Отыскав нужное растение, становились лицом на восток. Крестились и помолились. Срывая или выкапывая ее, нашептывали: "Трава-трава, красная девица, не я тебя сажала, не я и поливала: Господь тебя сажал, Господь и поливал - всякому христианину на помощь дал!"

В каждом регионе были свои обычаи и обряды заготовки лекарственных растений. Но объединяло их то, что при сборе зелени следовало быть чистым, в свежем и чистом белье и одежде.

21 мая Православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был любимым учеником Иисуса Христа и автором "Откровения Иоанна Богослова". Житие Иоанна Богослова сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству.