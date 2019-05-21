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вторник, 21 мая 2019 11:43

Сегодня чествуют память апостола Иоанна Богослова: приметы, традиции, запреты

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Сегодня чествуют память апостола Иоанна Богослова: приметы, традиции, запреты
В этот день нельзя делать все то же, что в любой другой православный праздник. Фото: images.unian.net

21 мая Православная церковь отмечает День апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Он был любимым учеником Иисуса Христа и автором "Откровения Иоанна Богослова".

Житие Иоанна Богослова сделало его патроном всех, кто имеет отношение к книгам и книгоиздательству, пишет "Уніан".

Продавцы книг и работники бумажной промышленности также считают его своим покровителем, как и писатели, редакторы и издатели.

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Кто такой Иоанн Богослов

21 мая Иоанн Богослов, прожив более 100 лет, собрал вокруг себя учеников, забрался с ними в могилу и приказал засыпать себя землей. Ученики не могли ослушаться, поэтому просьбу учителя выполнили. Через несколько дней выяснилось, что могила пуста. Но каждый год 21 мая из могилы выступает небольшая струйка удивительного праха, который, по слухам, прекрасно исцеляет болезни. Жизнь у Ивана была очень насыщенная. Как минимум, ему удалось пережить пытки, которые чисто теоретически пережить было невозможно, например, варка живьем в кипящем масле. Так что власть просто сослала его на удаленный остров, но проповедовать больше не мешала. Именно на острове Патмос и было создано крайне неоднозначное христианское литературное произведение - "Откровение Иоанна Богослова", что касается обстоятельств конца света и событий, ему предшествующих. И самое главное. Иоанн Богослов - абсолютно реальная историческая личность, чьи деяния заверенные современниками и записаны в хрониках. Датировка хроник подтверждает, что они были созданы в конце І в. н.э..

Что делать в день Иоанна Богослова

В этот день, как и большинство других дней, стоит посетить церковь. И не просто так, а с целью покаяния и причастия. Ведь именно этого учил Иоанн Богослов в своих проповедях. Которыми, кстати, он приобщил к христианству огромное количество народа. Если же в церковь прийти не получается - ничего страшно. Возносить молитвы Иоанну Богослову можно в абсолютно произвольных условиях. Можно нормально питаться. Все дни поста уже прошли, а хороший христианин не станет добровольно отказываться от пищи, которую даровал ему Господь.

Что нельзя делать в день Иоанна Богослова

Честно говоря, в этот день нельзя делать все то же, что в любой другой православный праздник. То есть нельзя сквернословить, лгать, употреблять алкоголь и подвергаться различным порокам. Все мысли должны быть направлены к Богу и соблюдения заповедей. А еще категорически думать нельзя, даже несмотря на то, что самого Иоанна в христианской традиции связывали с мистической стороной веры, в отличие от Петра, который олицетворял иерархическую и организационную стороны. Но гадать все равно нельзя и в тайны божественных замыслов проникать запрещается.

Молитва Иоанну Богослову

Тропарь Апостоле, Христу Богу возлюбленного, ускорить избавить люди безответны, приемлет тя припадающа Иже падших на перси приемы. Егоже моли, Богослове, и належащий облак языков разгнаты, просим нам мира и велия милости.

20 мая украинцы отмечают День Ивана Бражника. В древности этот день называли Купальщица. Верили, что вода приобретет целебную силу. Именины празднуют Михаил, Степан, Иван, Иосиф и Давид. С этим днем ​​были связаны народные приметы.

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Дата
21
мая

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