День Ивана Бражника - о чем свидетельствует погода сегодня

20 мая украинцы отмечают День Ивана Бражника.
В древности этот день называли Купальщица. Верили, что сегодня вода приобретет целебную силу, сообщает "24 канал".
Именины сегодня празднуют Михаил, Степан, Иван, Иосиф и Давид.
С этим днем были связаны народные приметы:
- Увидите ранние ласточки - год будет счастлив.
- Если ласточки высоко летают - то погода будет хорошей.
- Дождливый день - к теплому сентябрю.
- Новолуние в небе - пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.
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- Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.
- Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события.
Если помолиться сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере. 20 мая не рекомендуется много работать. Нужно экономить силы и стараться отдохнуть.
Вознесение Господне - один из 12 главных церковных праздников. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. 2019-го это будет четверг, 6 июнь.
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