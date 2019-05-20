День Ивана Бражника - о чем свидетельствует погода сегодня

 
Ексклюзивы
1/5
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
2 Просмотров: 3250
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 6534
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 65498
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 1170
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1476
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2412
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 810
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 423
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6517
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 8235
Фото
Все фото
20
15
27
14
4
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя
Золотой плащ и голова лошади - раскопали курган сарматского вождя
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
По ту сторону стены: как жили китайцы два века назад
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Зеленые зоны и малолюдные улицы - какой рекламировали Одессу 1985-го
Раскопали богатый античный город
Раскопали богатый античный город
Видео
Все видео
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вагоны метро заклеили необычными плакатами
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
Вулкан и капище - малоизвестные исторические места
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
В Москве отрицали серьезность последствий Чернобыля
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Создали комикс с украинскими историческими деятелями
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 468
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 864
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1836
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9765
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1359
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
19 мая 2019
Просмотров: 1611
Як чорний хліб
Подруга живе у кримській Алушті. Тримає міні-готель, приймає туристів. До окупації літню відпустку я зазвичай проводила в неї. А взимку-весною вона ...
понедельник, 20 мая 2019 12:35

День Ивана Бражника - о чем свидетельствует погода сегодня

  Комментировать
День Ивана Бражника - о чем свидетельствует погода сегодня
Украинцы сегодня отмечают День Ивана Бражника. Фото: "24 канал"

20 мая украинцы отмечают День Ивана Бражника.

В древности этот день называли Купальщица. Верили, что сегодня вода приобретет целебную силу, сообщает "24 канал".

Именины сегодня празднуют Михаил, Степан, Иван, Иосиф и Давид.

С этим днем ​​были связаны народные приметы:

- Увидите ранние ласточки - год будет счастлив.

- Если ласточки высоко летают - то погода будет хорошей.

- Дождливый день - к теплому сентябрю.

- Новолуние в небе - пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До Николая надо полностью засадить огород

- Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

- Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем ​​20 мая, предвещает радостные события.

Если помолиться сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере. 20 мая не рекомендуется много работать. Нужно экономить силы и стараться отдохнуть.

Вознесение Господне - один из 12 главных церковных праздников. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. 2019-го это будет четверг, 6 июнь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День Ивана Бражника - о чем свидетельствует погода сегодня». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
мая

Самолет разломали на сувениры

Самое читаемое
Ни сесть, ни поесть: звезды в &quot;голых&quot; платьях
Ни сесть, ни поесть: звезды в "голых" платьях
39
 Просмотров: 993854
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 71684
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
Сегодня последний день президентства Порошенко - 5 лет в фото
54
 1 Просмотров: 39738
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Вятрович обвинил Зеленского в нарушении Конституции Просмотров: 12930
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
Виталий Кличко лично проверил новый мост на прочность
8
 Просмотров: 12772
История
Самолет разломали на сувениры
Самолет разломали на сувениры
 Просмотров: 342
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
Как жили на Кубе в 1990-е - подборка цветных фото
20
 Просмотров: 71684
Королеву посадили в тюрьму
Королеву посадили в тюрьму
 Просмотров: 1818
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
Украинцы почтили память жертв политических репрессий
 Просмотров: 342
На Галичине нашли поселение бронзового века
На Галичине нашли поселение бронзового века Просмотров: 1260
Больше всего комментируют
10
"Украина в Европе - это смерть российского имперского проекта" - Порошенко дал совет Зеленскому
9
Реваншисты поднимают голову - Портнов уже завтра будет действовать против украинской власти
6
Зеленский пообещал создать "неудобства" Верховной Раде
4
Зеленский распускает Раду
3
Вакарчук объяснил, почему хочет в Раду
Голосов: 613
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Ливерпуль"
  • 2) "Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua