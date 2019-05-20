День Ивана Бражника - о чем свидетельствует погода сегодня

Украинцы сегодня отмечают День Ивана Бражника. Фото: "24 канал"

20 мая украинцы отмечают День Ивана Бражника.

В древности этот день называли Купальщица. Верили, что сегодня вода приобретет целебную силу, сообщает "24 канал".

Именины сегодня празднуют Михаил, Степан, Иван, Иосиф и Давид.

С этим днем ​​были связаны народные приметы:

- Увидите ранние ласточки - год будет счастлив.

- Если ласточки высоко летают - то погода будет хорошей.

- Дождливый день - к теплому сентябрю.

- Новолуние в небе - пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.

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- Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

- Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем ​​20 мая, предвещает радостные события.

Если помолиться сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере. 20 мая не рекомендуется много работать. Нужно экономить силы и стараться отдохнуть.

Вознесение Господне - один из 12 главных церковных праздников. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. 2019-го это будет четверг, 6 июнь.