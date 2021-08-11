Черные археологи атаковали объекты "Большого строительства"

На Днепропетровщине преступники с металлоискателями грабят строительство дороги. Фото: Днепровская археологическая экспедиция

В Днепропетровской области черные археологи начали копать на объектах "Большого строительства".

Люди с металлоискателями пришли на строительство трассы Н-31 "Днепр-Решетиловка", сообщает dnipro.depo.ua.

Археолог Дмитрий Тесленко сообщил, в ходе исследования древних поселений на строительстве трассы находок из металла почти нет. Ученые нашли ямы, которые выкопали черные археологи.

В Царичанском районе Днепропетровской области Днепровская охранная археологическая служба выявила поселение эпохи ранней бронзы. После исследования поселение уничтожит строительство трассы. Остатки многослойного поселения располагаются на небольшой глубине. Люди жили здесь более 4,5 тыс. лет назад.

Во время раскопок также обнаружили жилье запорожских казаков XVIII в.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черные археологи раскопали могилу скифской царицы - показали фото сокровищ, которые потеряла Украина

Металлические артефакты похитили еще до начала официальных исследований. Во время непогоды, уже после начала официальных исследований, на раскопе нашли яму черного археолога.

Gazeta.ua выяснила, что официально в Украине раскопки могут проводить научные работники с опытом проведения археологических работ. Они обязаны применять научные методики. Результаты их работы должны быть полноценным источником культурного наследия. Находки археологи обязаны передать в музейный фонд.