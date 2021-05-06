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пятница, 07 мая 2021 08:20

Часть Турции получила независимось

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Часть Турции получила независимось
Картина "Митрополит Германос благословляет знамя восставших в монастыре Ая-Лавра". Работа Теодороса Вризакиса

Монархия в Греции была признана официально на международном уровне в Константинопольском договоре 7 мая 1832-го. Греция получила независимость.

Греция была провинцией Османской империи до конца XVII века. Национально-освободительная борьба греческого народа против турецкого господства началась в 1814-м. Внутри страны к вооруженной борьбе стало крестьянство - клефты. Вне Грецией создавались тайные революционные организации.

6 апреля 1821-го в Пелопоннесе началось антитурецкое восстания. За три месяца охватило значительную часть континентальной Греции, острова Крит и Кипр. Движущей силой революции было крестьянство, руководителем выступила буржуазия только начинала формироваться. Восстание переросло в войну за независимость страны.

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Война за независимость продолжалась до 1832-го. Тогда при посредничестве Великобритании, России и Франции был подписан Константинопольский мирный договор, признал Грецию независимым государством, первой на территории Османской империи.

Границы Королевства были подтверждены в Лондонском протоколе. Он подтвердил условия Константинопольского договора и знаменовал завершение Греческой войны за независимость.

В Греции 23 июля 1974 сбросили диктатуру "черных полковников". Так называли военных, захвативших власть, из-за цвета мундиров.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
07
мая

Часть Турции получила независимось

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