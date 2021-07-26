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понедельник, 26 июля 2021 17:30

"Был идеалистом и верил, что можно изменить порядок" - Иван Дзюба празднует 90-летие

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Сегодня литературовед, диссидент, член Инициативной группы "Першого грудня" Иван Дзюба отмечает 90-летие.

Родился 26 июля 1931 года в селе Николаевка Волновахского района Донецкой области. Его семья переехала в соседнее село Докучаевск, спасаясь от Голодомора. Здесь Дзюба окончил школу и говорил по-русски до 17 лет.

Окончил отделение русской филологии в Донецком педагогическом институте. Впоследствии - аспирантуру Института литературы имени Тараса Шевченко. Стал членом Союза писателей Украины с 1959-го. Тогда же начал печататься.

В 1962 году Дзюбу уволили с должности заведующего отделом критики журнала "Вітчизна". Причиной стали "идеологические ошибки". 31 июля 1963-го принял участие в несанкционированном вечере, посвященном 150-летию со дня смерти Леси Украинки, в Первомайском парке Киева.

Автор: don.pp.ua
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В сентябре 1965 года на премьере фильма "Тіні забутих предків" в кинотеатре "Украина" вместе с Василием Стусом и Вячеславом Чорноволом вышел на сцену, протестуя против репрессий в отношении украинской интеллигенции. Из-за этого был уволен с должности литературного консультанта издательства "Молодь".

В конце 1965-го отправил в Центральный комитет Коммунистической партии Украины письмо с протестом против арестов интеллигенции. Добавил рукопись, которая впоследствии стала популярной - "Інтернаціоналізм чи русифікація?". Довольно быстро распространилась в самиздате. Среди украинской интеллигенции появился "культ Дзюбы". Работа попадает за границу. В 1968 году издательство "Сучаснiсть" в немецком Мюнхене впервые издало труд книгой. Впоследствии ее перевели на английский, итальянский, французский, русский, китайский языки и выдали во многих странах. Это привело к преследованиям автора.

В 1973 году Дзюбу приговорили к пяти годам заключения и пяти годам ссылки за "антисоветское" произведение - "Інтернаціоналізм чи русифікація?". В октябре того же года Дзюба обратился в Президиум Верховного Совета УРСР с просьбой о помиловании. Учитывая частичное признание вины, через месяц его помиловали.

С 1974-го по 1982 год работал корректором и литературным корреспондентом газеты Киевского авиазавода. В 1987-м стал лауреатом премии имени Олеся Билецкого.

Осенью 1989 года был одним из соучредителей Народного Руха Украины. С 1991-го работал главным редактором журнала "Сучасність". Впоследствии - председателем редакционной ради. В 1991-м ему вручили Государственную премию Украины имени Тараса Шевченко. А в ноябре 1992 года стал вторым министром культуры Украины.

В 1999-2005 годах возглавлял Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Является автором около 400 научных работ. Создал сценарии фильмов "Василь Симоненко" и "Українці. Надія".

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Цитаты Ивана Дзюбы

1. Я не был антисоветчиком и антикоммунистом, как все сейчас себя называют, и даже те, кто в кустах сидел. Я был идеалистом и верил, что можно изменить этот порядок.

2. Я пишу в воспоминаниях, что, может, и не стал украинцем, если бы в детстве не услышал на бабушкином хуторе, как девушки пели "Коло греблі шумлять верби".

3. Родной язык - это самая личная и глубокая сфера отстаивания своего "я", когда оно есть, своего личного и национального достоинства. Но дело не только в этом. Дело и в объективной естественности, необходимости, целесообразности родных языков и языкового разнообразия в многонациональном мире. Дело в объективной ценности их для картины мира. Дело в том, что с умиранием всякого, а особенно развитого национального языка, человечество навсегда теряет одну из страниц своей духовной истории, становится беднее и несправедливее.

4. Национальное дело - это дело всего народа и каждого гражданина. Это коренной интерес всего народа и общества, совесть каждого из нас. Она не отодвигает других дел, интересов и идеалов, но неразрывно с ними связана. И никто не имеет права молчать, когда видит что-то неподобающее, так же как никто не имеет права закрывать уши от тревожных голосов.

5. Высочайший долг человека - принадлежать человечеству. Но принадлежать человечеству можно только через нацию, за свой народ.

В Советском союзе снижали престижность украинского языка. При этом пытались создать видимость, что украинский не запрещают, рассказал литературовед и диссидент Иван Дзюба.

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Дата
26
июля

"Был идеалистом и верил, что можно изменить порядок" - Иван Дзюба празднует 90-летие

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